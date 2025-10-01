

肥満は、多くの慢性炎症性疾患の第1の原因であることが明らかにされているほか、うつ病や不安のリスク増加と関連しています（写真：ryanking999／PIXTA）

世界的な課題となった肥満は、単なる「生活習慣の問題」ではありません。環境、食文化、社会制度が複雑に絡み合う構造的問題でもあるのです。

本稿では、肥満の背景にある社会的要因を紐解きつつ、個人と社会が一緒に取り組むべき解決の糸口を示します（エリック・ネプーティ著『健康を害するすべてのもの〜ビカミングバイオリミットレス〜』より一部抜粋、編集してお届けします）。

肥満は世界的な流行病

肥満の蔓延への取り組み

肥満は、特に西洋文化や標準的なアメリカの食事において、現代の最も差し迫った健康問題の1つです。本稿では、肥満の多面的な問題、その経済および健康への多大な影響、そしてこの蔓延を食い止めるための潜在的なソリューションについて探ります。

経験豊富なホリスティックな視点を持つ医師として、肥満の原因となる要因、肥満がもたらす結果、そして持続的な減量と健康増進の可能性を秘めた新たな治療法について、詳細な分析を提示したいと思います。

肥満が世界にもたらす影響

肥満は、何百万人もの人々に影響を及ぼしている世界的な流行病です。

ここ数十年で肥満の有病率は急増し、健康と経済に大きな負担をもたらしています。世界保健機関（WHO）によると、世界の肥満人口は1975年以来ほぼ3倍に増加しています。アメリカでは、成人の40%以上が肥満に分類されています。

肥満による経済的負担は莫大なものです。

肥満に関連する医療費には、糖尿病、心臓病、高血圧症などの併存疾患の治療費が含まれます。さらに、肥満は生産性の低下、障害補償請求の増加、保険料の上昇につながります。

ハーバード公衆衛生大学院の報告書では、肥満による年間医療費はアメリカだけでも1470億ドル（出版時：日本円で20兆円超え）にのぼると推定されており、肥満者は健康体重の人よりも大幅に高い医療費を負担しています。

多くの慢性炎症性疾患の第1の原因

肥満による健康への影響――炎症と慢性疾患

最近のハーバード大学の研究では、肥満が炎症、神経変性疾患、うつ病、心臓病、糖尿病、高血圧、高コレステロール、そのほかの慢性炎症性疾患の第1の原因であることが明らかにされています。

肥満は内臓脂肪の蓄積につながり、この脂肪は炎症誘発性サイトカインを分泌し、全身性炎症やインスリン抵抗性を引き起こします。

肥満による慢性炎症は、2型糖尿病を発症する主な危険因子です。肥満の人は概して、C 反応性タンパク（CRP）やインターロイキン-6（IL-6）などの炎症マーカーの値が高くなっています。

神経変性疾患

肥満は、アルツハイマー病やその他の認知症などの神経変性疾患のリスク増加と関連しています。肥満に伴う炎症やインスリン抵抗性は、認知機能を低下させ、神経変性を加速させる可能性があります。

肥満の人は、健康体重の人と比較してアルツハイマー病を発症するリスクが高いことが研究で示されており、代謝の健康と脳機能の関連性が浮き彫りになっています。

メンタルヘルス

肥満は、うつ病や不安のリスク増加と関連しています。肥満による心理的負担は、炎症やホルモンバランスの乱れと相まって、気分障害の一因となることがあります。

肥満の人はうつ病になりやすいことが研究で示されており、うつ病がさらなる体重増加につながり、その逆もまた然りという悪循環を生み出しています。

肥満におけるマイクロバイオームの役割

新たな研究により、代謝と体重の調節における腸内マイクロバイオームの重要な役割が明らかになっています。

腸内マイクロバイオームは消化、栄養吸収、エネルギーバランスに影響を与える数兆もの微生物から構成されています。

ワシントン大学のジェフリー・ゴードン博士による画期的な研究では、マイクロバイオームが肥満に与える影響が実証されました。ある研究で、健康でやせたマウスの糞便を、肥満で糖尿病のマウスに移植しました。

驚くべきことに、その肥満のマウスは数週間で体重が減少し、代謝の健康が改善されました。この結果は、腸内細菌が肥満に大きな影響を与えることを示しています。

これらの研究は、食事、プロバイオティクス、糞便移植を通じて腸内マイクロバイオームを変えることが、肥満や代謝障害の治療に有望な戦略となり得ることを示唆しています。

即効性の減量は持続しない

即効性減量ソリューションの無効性

減量産業は数十億ドル規模の市場であり、何百万人もの人々が即効性のあるソリューションに多額の費用を費やしていますが、その多くは持続的な結果をもたらすことができません。

こうしたソリューションには、流行のダイエット、減量サプリメント、手術など身体に負担をかける侵襲的治療法などが含まれます。

マーケットデータ・エンタープライズ（Marketdata Enterprises）の報告書によると、2019年のアメリカにおける減量市場の価値は720億ドル（出版時：日本円で10兆円超え）にのぼると推定されています。

これほど莫大な費用が費やされているにもかかわらず、肥満率は上昇を続けており、多くの従来の減量方法が効果的でないことを示しています。

多くの即効性のあるソリューションは、一時的な減量をもたらしますが、その後リバウンドによる体重増加につながります。このようなダイエットの繰り返しは、代謝の低下、筋肉量の減少、脂肪蓄積の増加につながる可能性があります。

研究によると、厳しい食事制限によって急激に減量した人は、1年以内に元の体重に戻ることが多く、その多くは以前よりも重くなるとされています。

新たな薬物療法とそのリスク

オゼンピック（セマグルチド）やトルリシティ（デュラグルチド）などの薬は、減量効果があるとして人気が高まっています。これらの薬はGLP-1受容体作動薬で、血糖値の調節や食欲の抑制を助けます。

これらの薬は減量に効果的である一方で、重大な副作用やリスクを伴います。一般的な副作用には、吐き気、嘔吐、下痢、膵炎などがあります。さらに、これらの薬の長期的な安全性について懸念があり、数十億ドル規模の集団訴訟に発展しています。

これらの薬の製造業者に対する訴訟では、甲状腺がんや膵炎などの重篤な副作用のリスクについて、患者に十分な警告がなされていなかったと主張されています。

これらのペプチドの高用量投与は、受容体部位の応答能の低下を引き起こし、時間の経過とともに薬の有効性が低下し、代謝に悪影響を及ぼす可能性があります。

GLP-1受容体作動薬の長期使用は受容体の感受性の低下につながることから、同じ効果を得るにはより高用量の投与が必要となり、副作用のリスクが高まります。

肥満の根本原因−食品に含まれる化学添加物

標準的なアメリカの食事には、ほかの多くの国で禁止されている1000種類以上の化学物質が含まれています。これらの添加物には人工甘味料、保存料、着色料などがあり、炎症や体重増加の原因となる可能性があります。

研究により、高果糖コーンシロップやトランス脂肪酸などの化学物質は代謝を妨げ、脂肪の蓄積を促進することから、肥満につながることが示されています。

強力な中毒性を持つ砂糖

砂糖中毒

砂糖中毒は肥満の主要な原因です。砂糖に対する脳の反応は、中毒性のある薬物に対する反応と類似しており、渇望と過剰摂取につながります。

機能的MRIを用いた研究では、砂糖中毒者の脳活動は、コカイン中毒者の脳活動と区別がつかないことが示されており、砂糖の強力な中毒性が明らかになっています。

ストレスとエモーショナルイーティング（感情的な過食）

慢性的なストレスは、感情的な過食や体重増加につながる可能性があります。ストレスホルモンであるコルチゾールは、特に腹部の脂肪蓄積を促進します。ストレスレベルが高い人は、不健康な食行動に走りやすく、高カロリーで甘い食品を摂取することで、ストレスを紛らわそうとする傾向があります。

肥満の潜在的なソリューション

肥満に取り組むには、カロリー計算や運動以上の多面的なアプローチが必要です。ホリスティックなアプローチでは、マイクロバイオーム、ホルモンバランス、ストレス管理、生活習慣全般の影響を考慮します。

ペプチド療法

ペプチドは、代謝を調節し、減量を促進する上で重要な役割を果たします。BPC-157やMOTS-cなどのペプチドは、ミトコンドリア機能を向上させ、炎症を軽減し、代謝の健康を改善します。臨床研究では、ペプチド療法が肥満者の減量とインスリン感受性の改善に役立つことが示されており、従来の減量薬に代わる有望な選択肢となっています。

マイクロバイオームのバランス調整

健康的な腸内マイクロバイオームへと回復させることは、減量と代謝の健康を助けます。プロバイオティクス、プレバイオティクス、そして食生活の改善により、バランスの取れたマイクロバイオームを促進することができます。

『Nature（ネイチャー）』に掲載された研究では、プロバイオティクスの補給が肥満者の大幅な減量と代謝の改善につながることが実証されています。

有酸素運動と筋トレの組み合わせは◎

トレーニングと運動

定期的な身体活動は、減量と健康全般に不可欠です。運動はミトコンドリア機能を改善し、筋肉量を増加させ、代謝率を高めます。

研究によれば、有酸素運動と筋力トレーニングを組み合わせると、体脂肪を減少させ、代謝の健康を改善する上で特に効果的であることが示されています。

マインドフルネスとストレス管理

マインドフルネスの実践、瞑想、ヨガを通じてストレスを管理することで、感情的な過食を減らし、減量をサポートすることができます。

研究では、マインドフルネス介入が、より健康的な食習慣を身につけ、ストレスに関連する体重増加を減らすのに役立つことが、明らかになっています。

食事療法

加工食品や砂糖を最小限に抑えた、バランスの取れた栄養豊富な食事を摂ることで、減量と健康全般をサポートすることができます。

果物、野菜、全粒穀物、健康的な脂肪を豊富に含む地中海食は、減量を促進し、慢性疾患のリスクを低減することが証明されています。

肥満の解決が世界にもたらす影響

肥満の蔓延に対処することで、医療費の削減、生産性の向上、障害補償請求の減少など、大きな経済的利益につながる可能性があります。

マッキンゼー・グローバル・インスティテュート（McKinsey Global Institute）による報告書では、肥満への対処により世界経済は年間2兆ドル（出版時：日本円で283兆円超え）の節約が可能になると推定されています。

代謝の健康を改善することで、個人の生活の質、人間関係、精神的なウェルビーイングを向上させることもできます。健康的な体重の人は、身体的な活動をしやすく、より良好なメンタルヘルスを享受しやすく、社会的つながりも強い傾向にあります。

研究によると、健康な人ほど仕事の生産性が高く、家族との関係も良好な傾向にあることが示唆されています。

肥満率を下げると公衆衛生が向上する

公衆衛生への影響

肥満に対する効果的なソリューションは、慢性疾患の有病率を低下させ、人々の健康を改善し、平均寿命を延ばすことができます。肥満率を下げることで、心臓病、糖尿病、その他の肥満関連疾患の発生率が大幅に低下し、全体として公衆衛生の向上につながります。

トレンドは忘れ、持続的な変化をもたらす

肥満は、健康面でも経済面でも多大な影響を及ぼす、複雑かつ多面的な問題です。





標準的なアメリカの食事や生活習慣が肥満の蔓延に大きく寄与していますが、新たな研究では、マイクロバイオーム、ストレス、環境毒素の重要な役割が明らかになっています。

ペプチド療法、マイクロバイオームのバランス調整、運動、ストレス管理などを含むホリスティックなアプローチにより、これらの根本的な要因に対処することで、持続的な減量と健康増進のための有望なソリューションが提供されます。

肥満の根本原因に焦点を当て、効果的な自然療法を実践することで、公衆衛生に大きな影響を与え、医療費を削減し、世界中の何百万人もの人々の生活の質を向上させることができます。

より健康的な生活習慣を取り入れるよう人々を教育し、鼓舞し、動機づけることで、より健康で活気に満ちた未来への道を切り開くことができます。

（エリック・ネプーティ ： 医師、教育者、イノベーター）