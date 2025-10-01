¡ÖËÜÅö¤Ë°Û¼¡¸µ¤À¡ª¡×PS¤Ç2Ç¯Ï¢Â³¥¢¡¼¥Á¤Ï¡È189¥¥íÃÆ¡É¡¡ÂçÃ«æÆÊ¿¤ÎÀèÀ©¥½¥í¤ÇËÜµòÃÏ¤Ï¤¤¤¤Ê¤êÇ®¶¸¤Î±²
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¤¬¸½ÃÏ»þ´Ö9·î30Æü¡¢ËÜµòÃÏ¤Ç¥ì¥Ã¥º¤È¤Î¥ï¥¤¥ë¥É¥«¡¼¥É¥·¥ê¡¼¥ºÂè1Àï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦DH¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£½é²ó¤ÎÂè1ÂÇÀÊ¤ÇÀèÀ©¥½¥í¤òÊü¤Ã¤¿¡£ÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¥¢¡¼¥Á¤Ç¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ï¤¤¤¤Ê¤êÇ®¶¸¤Î±²¤È²½¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÂçÃ«¤¬¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó½éÀï¤Ç°µ´¬¤ÎÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¥¢¡¼¥Á¤òÊü¤Ã¤¿¥·¡¼¥ó
¡¡ÂçÃ«¤Ï¥ì¥Ã¥º¤Î¹äÏÓ¥Ï¥ó¥¿¡¼¡¦¥°¥ê¡¼¥ó¤Î100.4¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó161.6¥¥í¡Ë¤ÎÄ¾µå¤òÂª¤¨¤Æ±¦ÍãÀÊ¤Ø±¿¤Ó¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç2Ç¯Ï¢Â³ËÜÎÝÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¤³¤ì¤Ï¡¢2003Ç¯¡Á05Ç¯¤Î¥ä¥ó¥¡¼¥¹¡¦¾¾°æ½¨´î¤Ë¼¡¤¤¤ÇÆüËÜ¿ÍÁª¼ê2¿ÍÌÜ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡ÂÇµåÂ®ÅÙ¤Ï117.7¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó189.4¥¥í¡Ë¡¢³ÑÅÙ21ÅÙ¡¢Èôµ÷Î¥¤Ï375¥Õ¥£¡¼¥È¡ÊÌó114.3¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡ØDodgers Nation¡Ù¤Î¥Î¥¢¡¦¥«¥à¥é¥¹µ¼Ô¤Ï¼«¿È¤ÎX¤Ç¡Ö¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¡¦¥ª¥ª¥¿¥Ë¤Î¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Ç¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î2025Ç¯¤Î¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤¬Ëë³«¤±¡×¤ÈÅê¹Æ¡£¡ÖÈà¤ÏËÜÅö¤Ë°Û¼¡¸µ¤À¡ª¡×¤È¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤Ï2²óÆó»àÆóÎÝ¤ÎÂè2ÂÇÀÊ¤Ï¸«Æ¨¤·»°¿¶¤ËÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÀèÈ¯¤Ïº¸ÏÓ¤Î¥Ö¥ì¡¼¥¯¡¦¥¹¥Í¥ë¤¬¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]