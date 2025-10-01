ºÙÅÄ¼é´ÆÆÄ¡Ø»þ¤ò¤«¤±¤ë¾¯½÷¡ÙBlu-ray¡õDVD¤¬¿·²Á³Ê¤ÇÈ¯Çä·èÄê¡¡ºÇ¿·ºî¡Ø²Ì¤Æ¤·¤Ê¤¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¡Ù¸ø³«µÇ°
¡¡¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó±Ç²è´ÆÆÄ¡¦ºÙÅÄ¼é¤ÎºÇ¿·ºî¡Ø²Ì¤Æ¤·¤Ê¤¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¡Ù¤Î¸ø³«¡Ê11·î21Æü¡Ë¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢2006Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿ºÙÅÄ´ÆÆÄ¤Î¡Ø»þ¤ò¤«¤±¤ë¾¯½÷¡Ù¡Ê2006Ç¯¸ø³«¡Ë¤¬¡¢¥Ë¥å¡¼¥×¥é¥¤¥¹ÈÇBlu-ray¡õDVD¤È¤·¤Æ11·î19Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡ÊÈ¯Çä¡¦ÈÎÇä¸µ¡§KADOKAWA¡Ë¡£Blu-ray¤Ï2980±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¢DVD¤Ï1980±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û±Ç²è¡Ø²Ì¤Æ¤·¤Ê¤¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¡Ù90ÉÃÍ½¹ð
¡¡Åû°æ¹¯Î´¤Î¾®Àâ¤òºÙÅÄ´ÆÆÄ¤¬ºÆ¹½ÃÛ¤·¡¢½é¤á¤Æ¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó±Ç²è²½¡£¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¥×¤È¤¤¤¦¡¢²áµî¤ËÈô¤Ù¤ëÇ½ÎÏ¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿½÷»Ò¹â¹»À¸¤Î¿¿¶×¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î²áµî¤ò
¤ä¤êÄ¾¤·¤Æ¤¤¤¯¤¦¤Á¤Ë¡Ö¿ÍÀ¸¤Î¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤»þ´Ö¡×¤Î°ÕÌ£¤ò¸«¤Ä¤±½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡½¡½¡£
¡¡2006Ç¯¡¢Á´¹ñ¤Ç¤ï¤º¤«6´Û¤«¤é·à¾ì¸ø³«¤µ¤ì¡¢Éý¹¤¤´ÑµÒ¤ÎÉ¾È½¤ò¸Æ¤Ó¡¢¤½¤ÎÇ®µ¤¤ÏÁ´¹ñÅª¤Ë¹¤Þ¤ê¡¢°ÛÎã¤Î8¥ö·î¤òÄ¶¤¨¤ëÄ¶¥í¥ó¥°¥é¥ó¾å±Ç¤È¤Ê¤Ã¤¿ÅÁÀâ¤ÎºîÉÊ¡£³¤³°¤Î±Ç²èº×¤Ç¤â¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¡¢ºÙÅÄ´ÆÆÄ¤ÎÃÎÌ¾ÅÙ¤ò°ìµ¤¤Ë²¡¤·¾å¤²¤¿·èÄêÅª¤Ê¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ë°ìºî¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
