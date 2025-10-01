ＳＮＳでつながり、特殊詐欺などに関与する「匿名・流動型犯罪グループ（匿流（トクリュウ））」への対策を強化するため、警察庁は１日、全国警察の司令塔組織となる「匿流情報分析室」を発足させた。

匿流は秘匿性の高い通信アプリなどを使い、追跡を困難にさせた上で特殊詐欺や強盗、窃盗、サイバー犯罪など様々な違法行為に関与している。壊滅には中核人物の摘発が不可欠で、匿流情報分析室は全国警察の捜査情報を集約・分析し、捜査上のターゲットを選定する役割を果たす。

警察庁の楠芳伸長官は同日、都内で開かれた発足式で、匿流について「国民の体感治安を悪化させる大きな要因」と指摘。「都道府県警察と緊密に連携し、中核的人物の解明に尽力されたい」と訓示した。

捜査の中心となる警視庁には同日、資金洗浄や犯罪情勢の分析を担う「匿流対策本部」（約１４０人態勢）が設置された。４６道府県警から出向した１００人の捜査員による「匿流ターゲット取り締まりチーム（Ｔ３）」を置き、来年度には約１００人増員する予定だ。さらに、刑事部には匿流捜査に専従する「特別捜査課」が新設された。