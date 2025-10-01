兵役中のASTRO・チャウヌ、直筆メッセージでファンに挨拶「さらに素敵な姿で戻ってくる」

ボーイズグループASTROのメンバー、チャウヌが国軍の日を迎え、ファンと観客に特別に挨拶をした。

【写真】チャウヌ、軍服姿で見せた"デレ顔"

来る9月29日、韓国で公開される映画『ファーストライド』（原題）でヨンミン役を演じたチャウヌは入隊前に撮影したメッセージ動画と直筆メッセージを通じて、作品に対する愛情と応援を伝えた。

動画のなかのチャウヌは、共演した俳優カン・ハヌル、キム・ヨングァン、カン・ヨンソク、女優ハン・ソンファ、そしてナム・デジュン監督に感謝の気持ちを伝えながら、「学生時代の思い出、郷愁、情熱を再び感じてほしい。思い出に浸ることができるようなポイントを劇場で大きく、生き生きと楽しんでほしい」と観客に劇場での鑑賞を呼び掛けた。

（写真提供＝OSEN）チャウヌ

（写真＝SHOWBOX）チャウヌの直筆メッセージ

また、彼は直筆メッセージを通じて、「『ファーストライド』は本当に熱心に楽しく撮影した作品だ。会場に一緒にいることはできないが、ここから応援を送りたい。自分もさらに素敵な姿で戻ってくるので、信じて待っていてくだされば、ありがたい」と伝えた。

7月、チャウヌは忠南（チュンナム）論山（ノンサン）陸軍訓練所に入所し、軍生活を始めた。修了式では、中隊代表として壇上に上がり、敬礼の合図を唱え、話題になった。彼の除隊予定日は2027年1月27日だ。

なお、『ファーストライド』は24年来の友人たちが初の“ドタバタ海外旅行”を盛り込んだコメディーで、韓国で9月29日に公開される予定だ。

◇チャウヌ プロフィール

1997年3月30日生まれ。韓国・京畿道出身。2014年に韓国で公開された映画『世界で一番いとしい君へ』で俳優デビューし、その後現在の所属事務所Fantagioに練習生として入社。2016年に6人組ボーイズグループASTROのメンバーとして歌手デビューした。初の地上波ドラマ主演作は、2019年『新米史官ク・ヘリョン』（MBC）。