親族から家を相続すること。それは、故人との繋がりを感じる貴重な機会である一方、相続人の生活に予期せぬ負担をもたらす岐路ともなり得る。特に、相続人自身の家計にも余裕がない場合、その相続は感謝と共に、深刻な葛藤を生むことになる。「思い出」と「現実の負担」。その狭間で、相続人はなにを考え、どのような決断を下すのか。本記事では、現代に増え続ける「おひとり様相続」のリアルな一面を、株式会社TBH不動産代表取締役の柏原健太郎氏が紐解いていく。

おひとり様女性の死、残された「最高の家」

80代の女性が、静かにその生涯を閉じた。結婚はせず、子どももいない、いわゆる“おひとり様”。彼女が最期の半年を過ごした病院で心を支えていたのは、半世紀以上をともにした一軒の家だった。

築50年を超える木造住宅。床はフカフカに沈み、雨漏りの跡も残る。外からみれば老朽化した古家にすぎない。だが彼女にとっては「最高の家」だった。

尊敬する両親と暮らし、40歳のときに親孝行の結晶として建てた自宅。廊下を歩けば、厳格な父の声が聞こえてくる気がした。台所には、家族の食卓を守った母の背中がいまも残っていた。この家は、彼女にとって人生そのもの。

家を相続したのは、たった一人の肉親──姪だった。

姪にとっての「居場所」

姪にとっても、叔母の家は特別だった。夏休みに遊びに行き、夜遅くまで話を聞いてもらった。進路に迷ったとき、両親にはいえない悩みを叔母が受け止めてくれた。

「おばさんの家は、私にとっても特別な居場所」

残された会話

叔母が亡くなる少し前、病院のベッドで交わした会話が忘れられない。

「私が死んだら、この家はどうするの？」

「大事に残せればいいけど、維持するのは大変だよね」

「そうね。でも、あなたが決めるなら、私はそれで安心よ」

まるで遺言のように胸に響いた。叔母から「任せる」といわれたことが、信頼の証であると同時に、重い責任としてのしかかる。

思い出と現実の狭間で

叔母が亡くなったあと、姪は何度も家を訪れた。柱を撫で、障子に触れ、庭に立っては思い出が溢れ、涙がこぼれる。

「本当に壊していいのだろうか。残すことが一番の供養なのではないか」

しかし、老朽化は深刻で、防犯や近隣への影響も無視できない。40代の姪には自分の家庭がある。我が子の教育費、夫とともに支払う住宅ローンの支払いで家計は火の車。維持費を負担し続けることは現実的ではなかった。

守りたい気持ちと、手放さねばならない現実の狭間で、深く葛藤した。

解体という決断

最終的に姪は「解体して売却する」という決断を下した。

もちろん、経済的な理由も大きいものだった。通常、相続した不動産を売却する場合、譲渡所得税がかかる。取得費のエビデンスが取れないと売却額の5％しか認められない。5,000万円で売れば1,000万円近い税負担となることもあるが、「空き家の3,000万円控除」を使えば、解体などを条件に大幅に軽減できる。

しかし、姪を動かした本当の理由は税金だけではなかった。

「おばさんの家を、私が責任を持って見送ろう」そう心を決めたとき、彼女は不思議と心が軽くなるのを感じたのだ。

解体は、思い出を壊す行為ではない。むしろ、叔母との大切な記憶を胸に抱きながら、前に進むための「区切り」なのだと。重機が柱を倒すたび、姪は涙を流しながらも、心の中で「ありがとう」とつぶやいた。

増える「おひとり様の相続」

日本では単独世帯が急増している。独身を貫く人、離別や死別でひとりになる人──理由はさまざま。おひとり様が亡くなったあとに残るのは、思い出の詰まった家と、それをどうするか葛藤する相続人だ。多くの姪や甥が同じように、思い出と現実の狭間で悩むことになる。

叔母の人生を抱えた一軒の家は、静かに解体され、跡地は新しい未来へと引き継がれていった。おひとり様だったが、決して孤独な人生ではなかった。両親と暮らした記憶、姪との談笑、招いた友人や挨拶を交わすご近所とのつながり。家そのものが、その証人だ。

家は単なる建物ではない。住んだ人の汗や涙、笑い声やため息が沁み込み、やがてその人の人生そのものになる。その家に生きたからこそみることができた景色があった。その景色はもう誰にも再現できない。

だが、その人生を抱えた家は、役目を終えてなお、次の世代へとバトンを渡している。

今回の姪にとっての決断は、家を守れなかった悔しさと、見送った安堵が入り混じるものだった。だが確かにいえるのは、家をどう扱うかを通じて、叔母とのつながりを最後まで考え抜いたということ。

家の解体や売却は避けられない現実だ。けれども、それを“終わり”ではなく“区切り”として捉え、亡き人と最後まで向き合うこと。その葛藤のプロセスこそが、相続において最も尊いものなのかもしれない。

〈参考〉

国税庁「No.3306 被相続人の居住用財産（空き家）を売ったときの特例」

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3306.htm

柏原 健太郎

株式会社TBH不動産 代表取締役