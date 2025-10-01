◇サッカー・U―20W杯チリ大会1次リーグA組第2戦 日本2―0チリ（2025年9月30日 チリ・サンティアゴ）

日本は開催国チリに2―0で勝利し、2連勝スタートを飾った。これでA組3位以上が確定し、他組の結果により、16チームによる決勝トーナメントへの2大会ぶり進出を一番乗りで決めた。

船越優蔵監督率いる日本は初戦の先発メンバーから2人を入れ替え、MF平賀大空（京都）とFW高岡伶颯（バランシエンヌ）が初先発した。前半は一進一退の攻防の中で30分過ぎにPKを獲得も、高岡のシュートを相手GKがセーブ。前半は0―0で折り返した。

後半に入って間もなく、MF斎藤俊輔が倒されるもノーファウルだった判定に対し、日本がリクエストを要求。これが成功してPKを獲得し、エジプト戦と同様に主将のDF市原吏音が決めて、後半10分に日本が先制した。そして同37分には、途中出場でピッチに入ったばかりのMF横山夢樹が大きな追加点を挙げた。守っては初戦に続き相手を無失点に封じ、07年大会以来となる2連勝スタート。出場2大会ぶりの決勝トーナメント進出が決まった。

▽日本の先発メンバー

【GK】ピサノアレクサンドレ幸冬堀尾（名古屋）

【DF】梅木怜（FC今治）小杉啓太（ユールゴーデン）喜多壱也（レアル・ソシエダード）市原吏音（大宮）

【MF】佐藤龍之介（岡山）布施克真（筑波大）大関友翔（川崎F）斎藤俊輔（水戸）平賀大空（京都）

【FW】高岡伶颯（バランシエンヌ）