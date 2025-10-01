◇ナ・リーグワイルドカードシリーズ第1戦 ドジャース―レッズ（2025年9月30日 ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が9月30日（日本時間10月1日）、本拠でのレッズとのワイルドカードシリーズ（WCS）第1戦に「1番・DH」で先発出場。初回に先頭打者弾を放ち、チームを勢いづけた。ポストシーズンでの一発は昨年10月17日のメッツとのリーグ優勝決定シリーズ第4戦以来となった。

試合はESPNが中継。MLBの公式動画配信サービス「MLB TV」も試合を配信した。中継では大谷の第1打席になると突如、WNBA（女子プロバスケットボールリーグ）の映像に。ドジャースの試合映像に切り替わる頃には3番・フリーマンが打席に立っており、大谷の衝撃弾が放送されないというまさかの事態となった。

「MLB.TV」の視聴者は「えホンマに待って、MLB.TVインプレー中に突然広告始まって終わったら既にフリーマンが打席立ってたんやけど」「espn 2に替えたので、そこではスポーツセンターみたいなことをやっていて、ショーヘイのホームランを見逃してしまった」「完全に大谷くんのホームラン見逃した」「MLB.TV スーパーやらかし」「MLB TVのストリームがWNBAの試合に切り替わって、見逃しちゃった…」「MLB TVかESPNかどっちの責任なんかわからんが、ありえん。大谷の打席中にWNBAのハイライトとか流れてホームラン観られんかった」「よりによって大谷の打席、しかもホームランとは」「こんなの初めて信じられない」と、さまざまなコメントが寄せられた。