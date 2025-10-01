MLBは9月30日（日本時間10月1日）、ポストシーズン（PS）が開幕し、ワイルドカード4試合が行われ、日本選手が躍動した。

カブスの鈴木誠也はパドレスとのワイルドカードシリーズ第1戦で0−1の5回にレギュラーシーズンから5戦連続となるPS1号の同点ソロを放つなど、3打数1安打1打点、1本塁打の活躍で3―1の逆転勝利に貢献した。

また、レッドソックスの吉田正尚はヤンキースとのワイルドカードシリーズ第1戦で0―1で迎えた7回1死二、三塁の好機に代打で登場。中前に2点打を放ち、チームを逆転勝ちに導いた。

さらに、ドジャースの大谷翔平はレッズとのワイルドカードシリーズ第1戦で初回に先頭打者アーチ。ポストシーズンでの一発は昨年10月17日のメッツとのリーグ優勝決定シリーズ第4戦以来となった。

鈴木と吉田にとってはメジャー初のPSで大活躍。大谷もワールドシリーズを制覇した前年を彷彿させる幕開けにX（旧ツイッター）も沸騰。「鈴木誠也も吉田も大谷さんも皆打っててすごい」「BOS吉田逆転タイムリーCHC鈴木誠也同点アーチLAD大谷先頭打者アーチみんなすごい」「逆転タイムリーの吉田 同点ホームランの誠也 先頭打者ホームランの大谷みんないいとこで打ってるなー」「鈴木大谷吉田が活躍するポストシーズン←夢すぎる」と日本のファンも興奮していた。