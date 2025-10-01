中川翔子、双子男児出産を恵俊彰ら『ひるおび！』ファミリーが祝福 次女が“同級生”になる杉浦太陽「お母さんの顔ですよね。尊いです」
タレントの恵俊彰が1日、MCを務めるTBS系『ひるおび！』（月〜金 前10：25）に生出演。きのう9月30日に双子出産を報告した“ひるおび！ファミリー”の中川翔子を祝福した。
【写真・画像】中川翔子、生まれたばかりの双子の似顔絵を披露（2枚目）
同番組の金曜コメンテーターを務め、同番組でも妊娠を生報告していた中川。番組冒頭、恵が「うれしいニュースが入ってきました」と言うと、中川の出産のトップニュースで取り上げ、中川のインスタグラムの内容を公開。そして『ひるおび』だけに特別に寄せたメッセージとして「無事に双子男子を出産することができました！2人で5キロ超え！のお腹との日々も、奇跡を噛み締めながら母子共に健康にこの日を迎えられて本当に良かったです。家でひるおびを見ながらランチを食べていたから栄養になりました！」と紹介した。
恵は「いやー頑張りましたね！2人いましたからね、5キロ超えてるんだもん。しかも今年は酷暑だったから」と中川を称えると、水曜レギュラーの杉浦太陽も「お母さんの顔ですよね。尊いです」と賛同。恵が「杉浦家も8月でしたけど…」と、次女・夢空ちゃん誕生の話を振ると「（中川の子どもと）同級生です」と答えた。
恵は「『ひるおび』に出てもらいながら、我々も（お腹の）成長の過程を見ていましたから…」と話すと、八代英輝弁護士も「2人だと、羊水入れると6キロ超えると思うんです。よく頑張りましたね。この夏の暑い間も」と感慨深い様子。恵は「本当におめでとうございます。ゆっくり休んでいただきながら、（復帰を）お待ちしています」とまとめた。
