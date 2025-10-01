眄个△りがヒロインのNHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜金曜）の9月30日に放送された第2回の平均世帯視聴率が15・9％（関東地区）だったことが1日、ビデオリサーチの調べで分かった。平均個人視聴率は8・8％だった。番組最高は1回の16・0％。

朝ドラ第113作目で、松江の没落士族の娘・小泉セツとラフカディオ・ハーン（小泉八雲）をモデルに、西洋化で急速に時代が移り変わっていく明治日本の中で埋もれていった人々の姿を描く。

あらすじは、明治の世になっても、武士の誇りが捨てられず働けない松野家。小学校で将来の夢を聞かれたトキ（福地美晴）は、親友の野津サワ（小山愛珠）の答えに影響され、教師を目指したいと言い出す。武家の娘としてお茶などの稽古を親戚の雨清水タエ（北川景子）につけてもらっていたトキは、教師になる勉強をするために辞めたいと伝える。武士の娘が働く必要はないと否定され落ち込むトキの前に、タエの夫の傳（堤真一）が現れる。傳はまげを切ってざんぎり頭にし、工場で商いを始めるという。そして、松野家にはウサギがやってくる。