銀座コージーコーナー「クリスマスケーキ」の予約が今日からスタート！ 数量限定品やプチケーキなど全20種展開
「銀座コージーコーナー」は、10月1日（水）から、クリスマスケーキの予約受付を、全国の生ケーキ取扱店で開始する。
【写真】絵本を読むように楽しめるプチケーキのアソートも！ 商品一覧
■キュートな店頭予約特典も
今回“FunFunChristmas（ファンファンクリスマス）”をテーマに登場するのは、個食タイプから定番人気のケーキ、予約限定＆数量限定のプレミアムなケーキまで、バリエーション豊かなクリスマススイーツ全20品。
ラインナップには、プチケーキアソートの「サンタ村のクリスマス」や、“切る手間が要らない”と評判の彩り豊かな「6つのクリスマスアソート」、プチサイズのデコレーションケーキなど、すぐに楽しめる個食タイプのケーキが用意され、今年は平日クリスマスとなる12月24日（水）＆12月25日（木）にも、気軽に楽しみやすい商品がそろう。
また、予約限定＆数量限定のプレミアムなケーキとして、「たっぷり苺のデラックスクリスマス」、「熊本県産和栗のスペシャルモンブラン」、「ミロワールショコラ」を展開。加えて、定番クリスマスケーキの「苺サンドショート」や「クリスマスショコラ」のほか、「小麦と卵と乳を使わないデコレーション」も選択可能だ。
なお、店頭予約者には、数量限定の「オリジナルクリスマスケーキ皿」をプレゼント。さらに、11月1日（土）10時00分からは、対象店舗限定のネット受付もスタートする。
