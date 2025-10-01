¤Ò¤¿¤¹¤é»î¤·¤Æ¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ö¥¯¥í¥ï¥Ã¥µ¥ó¡× ¤òÅ°ÄìÄ´ºº¡ª¡¡¿Íµ¤Å¹¤Î¥Ñ¥ó¿¦¿Í¤¬¿³ºº¡¡¥³¥¹¥Ñ¤âÍ¥½¨¤ÇÀ¸ÃÏ¤ÎÁØ¤ä¥Ð¥¿¡¼¤Þ¤Ç·×»»¤µ¤ì¤¿Âè£±°Ì¤Î¾¦ÉÊ¤È¤Ï¡©¡ÚMBS¥µ¥¿¥Ç¡¼¥×¥é¥¹¡Ê¥µ¥¿¥×¥é¡Ë¡Û
¡¡À¤¤ÎÃæ¤Î¤¢¤ê¤È¤¢¤é¤æ¤ë¤â¤Î¤ò×ÖÅÙ¤Ê¤·¤Ë¸¡¾Ú¤·¡¢ÆÈ¼«¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò¾Ò²ð¤¹¤ëMBS¡Ö¥µ¥¿¥Ç¡¼¥×¥é¥¹¡×¤Î¡Ø¤Ò¤¿¤¹¤é»î¤·¤Æ¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ù¡£MBSÀ¶¿åËãÜ¿¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¡Ö¥¯¥í¥ï¥Ã¥µ¥ó¡×¤òÅ°ÄìÄ´ºº¡£¤Ò¤¿¤¹¤é»î¤·¤Æ¤ï¤«¤Ã¤¿¡¢¡È¥µ¥¿¥×¥éÅª¤ª¤¹¤¹¤á¥Ù¥¹¥È5¡É¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¿Íµ¤¤Î¥Ñ¥ó¿¦¿Í¤¬¥Á¥§¥Ã¥¯¡Ö¥¯¥í¥ï¥Ã¥µ¥ó¤ÎÀ¸ÃÏ¤ò¤É¤ì¤À¤±»È¤¤¤³¤Ê¤·¤Æ¤ª¤¤¤·¤¤¤â¤Î¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¤«¡×
¡¡º£²ó¤Ï¥¹¥¤¡¼¥Ä·Ï¤«¤éÁÚºÚ·Ï¤Þ¤Ç¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¿Ê²½¤òÂ³¤±¤ë¿Íµ¤¤Î¥Ñ¥ó¡Ö¥¯¥í¥ï¥Ã¥µ¥ó¡×11¼ïÎà¤òÈæ³Ó¡£¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢¡¥³¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹ ¢¥¢¥¤¥Ç¥¢ÎÏ £¥¯¥í¥ï¥Ã¥µ¥óÀ¸ÃÏ¤ÎÌ£ ¤À¸ÃÏ°Ê³°¤ÎÌ£ ¥Á´ÂÎ¤ÎÌ£¡¡¤Î5¹àÌÜ¤Ç¡¢³Æ¹àÌÜ10ÅÀËþÅÀ¤Î¹ç·×ÅÀ¤ÇÁí¹ç¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡¿³ºº¤Ë¤Ï¡¢Åìµþ¡¦¹âÎØ¤ÎÄ¶¿Íµ¤Å¹¡Ö¥Ö¡¼¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¡¡¥»¥¤¥¸¥¢¥µ¥¯¥é¡×¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¡¦Ä«ÁÒÀ¿Æó¤µ¤ó¤È¡¢¿ô¡¹¤ÎÂç²ñ¤ÇÆüËÜ°ì¤Ëµ±¤¯²¬»³¸©¤Î¥Ù¡¼¥«¥ê¡¼¡ÖSOL BAKERY¡×¤Î½ÅÉÚÊþ»Ò¤µ¤ó¤¬¶¨ÎÏ¤·¤¿¡£
¡¡½ÅÉÚ¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¯¥í¥ï¥Ã¥µ¥ó¤Ï¤É¤Î¥Ñ¥óÅ¹¤âÎÏ¤òÆþ¤ì¤ë¿Íµ¤¾¦ÉÊ¤À¤¬¡¢¼Â¤Ïµ»½Ñ¤äÌ£¤Îº¹¤¬½Ð¤ä¤¹¤¤¥Ñ¥ó¤Ê¤Î¤À¤È¤«¡£É¾²Á¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÌý»é¡Ê¥Ð¥¿¡¼¡¦¥Þ¡¼¥¬¥ê¥óÅù¡Ë¤ÎÉ÷Ì£¤ä»õÀÚ¤ì¤ÎÎÉ¤µ¡£
¡¡°ìÈÖ¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤êÃæ¿È¤È¤ÎÁêÀ¡¦¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¤¹¤´¤¯Âç»ö¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£°ìÊý¤ÎÄ«ÁÒ¤µ¤ó¤â¡¢¡Ö¥¯¥í¥ï¥Ã¥µ¥ó¤ÎÀ¸ÃÏ¤ò¤É¤ì¤À¤±»È¤¤¤³¤Ê¤·¤Æ¤ª¤¤¤·¤¤¤â¤Î¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢¤½¤ì¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´üÂÔ¤·¤¿¡£
¡¡×ÖÅÙ¤Ê¤·¤Ë¤Ò¤¿¤¹¤é¡Ö¥¯¥í¥ï¥Ã¥µ¥ó¡×¤òÅ°ÄìÄ´ºº¡£Çã¤Ã¤Æ¼ºÇÔ¤·¤Ê¤¤¡¢¤ª¤¹¤¹¤á¥Ù¥¹¥È5¤È¤Ï¡ª¡©
¡Ú5°Ì¡Û¥×¥í¤â¡ÖÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤ë¡ª¡×¤È¶½Ê³¡¡¾¯¤·¥Ó¥¿¡¼¤Ê¥Ù¥ë¥®¡¼¥Á¥ç¥³¤â¹âÉ¾²Á
¡¡Âè5°Ì¤Ï¡¢¥ß¥Ë¥¹¥È¥Ã¥×¤Î¡ØÈ¯¹Ú¥Ð¥¿¡¼¹á¤ë¥Ù¥ë¥®¡¼¥Á¥ç¥³¤Î¥¯¥í¥ï¥Ã¥µ¥ó¡Ù¡ÊÀÇ¹þ170±ß¡¡¢¨ÈÖÁÈÄ´¤Ù¡¡¡¡¢¨°ìÉô¼è¤ê°·¤¤¤Î¤Ê¤¤Å¹ÊÞ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë¡£
¡¡¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Î¥¯¥í¥ï¥Ã¥µ¥ó¤Ï¥«¥«¥ª¤ÎÉ÷Ì£¤¬Ç»¤¯¡¢»¨Ì£¤¬¾¯¤Ê¤¤¾¯¤·¥Ó¥¿¡¼¤Ê¥Ù¥ë¥®¡¼¥Á¥ç¥³¤¬¹âÉ¾²Á¡£¤½¤ó¤Ê¥Á¥ç¥³¤È¡¢Äø¤è¤¤»ÀÌ£¤Î¤¢¤ëÈ¯¹Ú¥Ð¥¿¡¼¤ò¿¥¤ê¹þ¤ó¤À¥¯¥í¥ï¥Ã¥µ¥óÀ¸ÃÏ¤¬ÁêÀÈ´·²¤À¡£
¡¡¤³¤ÎºÇ¶¯¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ë¡¢Ä«ÁÒ¤µ¤ó¤Ï¡ÖÈ¯¹Ú¥Ð¥¿¡¼¤Î¥ß¥ë¥¯´¶¤È¥Ù¥ë¥®¡¼¥Á¥ç¥³¤¬¹ç¤ï¤µ¤Ã¤Æ¡¢Ã±ÂÎÆ±»Î¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢¤µ¤é¤Ë¼¡¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ë¤Ã¤Æ´¶¤¸¡£¤³¤ì¤ÏÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤ë¡ª¡×¤È»×¤ï¤º¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡Ú4°Ì¡Û¥Ï¥à¤ÈÇ»¸ü¤Ê¥´¡¼¥À¥Á¡¼¥º¤¬ÆÃÄ§¡¡¤ß¤ó¤Ê¤¬Âç¹¥¤¤ÊÌ£¤ÎÁÚºÚ·Ï¥¯¥í¥ï¥Ã¥µ¥ó¡¡
¡¡Âè4°Ì¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¤Î¡Ø¥Ï¥à¥Á¡¼¥º¥¯¥í¥ï¥Ã¥µ¥ó¡Ù¡ÊÀÇ¹þ145±ß¡¡¢¨ÈÖÁÈÄ´¤Ù¡¡¢¨²Æì¤Ç¤Ï¾¦ÉÊ»ÅÍÍ¤È²Á³Ê¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ë¡£
¡¡ÁÚºÚ·Ï¤Î¥¯¥í¥ï¥Ã¥µ¥ó¤Ç¡¢¥¹¥é¥¤¥¹¥Ï¥à¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿Ç»¸ü¤Ê¥´¡¼¥À¥Á¡¼¥º¤Î¥¯¥ê¡¼¥à¤¬ÆÃÄ§¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢À¸ÃÏ¤Ë¥Á¡¼¥º¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ì£Á´ÂÎ¤Ë¹á¤Ð¤·¤µ¤ÈÉ÷Ì£¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ä«ÁÒ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥Á¡¼¥º¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤È¥Ï¥à¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤â¤Î¤ò¤¹¤´¤¯°ú¤ÃÄ¥¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£´°À®ÅÙ¤¬¹â¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¹â¤¯É¾²Á¤·¤¿¡£
¡¡Á´ÂÎÅª¤Ë¤Ï¥¯¥»¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢»ÀÌ£¤òÍÞ¤¨¤¿¥Á¡¼¥º¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Ï·¼ãÃË½÷Éý¹¤¤ÁØ¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤ë¤è¤¦¹©É×¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¡£½ÅÉÚ¤µ¤ó¤â¡Ö¤³¤ì¤Ï¤ß¤ó¤ÊÂç¹¥¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤·¤¿¡£
¡Ú3°Ì¡Û¡ÖÁ´ÂÎ¤ÎÌ£¡×1°Ì¡ª 16ÁØ¤Î¥µ¥¯¥µ¥¯À¸ÃÏ¤È¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Á¥ç¥³¤ÎÁêÀ¤¬ºÇ¹â
¡¡Âè3°Ì¤Ï¡¢¥µ¥ó¥Þ¥ë¥¯¥«¥Õ¥§¤Î¡Ø¥Á¥ç¥³¥¯¥í¡Ù¡ÊÀÇ¹þ230±ß¡¡¢¨ÈÖÁÈÄ´¤Ù¡Ë¡£
¡¡½ÅÉÚ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥Á¥ç¥³¤ÈÀ¸ÃÏ¤ÎÁêÀ¤¬¤â¤¦ºÇ¹â¡×¤ÈÀä»¿¡£¸ÄÀ¤¬¸÷¤ë¥¯¥í¥ï¥Ã¥µ¥ó¤¬½ÐÂ·¤Ã¤¿Ãæ¡¢¥µ¥ó¥Þ¥ë¥¯¥«¥Õ¥§¤Î´ÇÈÄ¾¦ÉÊ¤¬¡ÖÁ´ÂÎ¤ÎÌ£¡×¤Ç¸«»ö1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ó¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â16ÁØ¤ËÀÞ¤ê½Å¤Ê¤Ã¤¿À¸ÃÏ¤Î¥µ¥¯¥µ¥¯´¶¤¬¤Ö¤Ã¤Á¤®¤ê¡£Ãæ¤Î¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ÏÃæÆîÊÆ¤ä¥¢¥Õ¥ê¥«¤Î¥«¥«¥ªÆ¦¤ò¥Ö¥ì¥ó¥É¤·¤¿¥µ¥ó¥Þ¥ë¥¯¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¾¯¤·¥Ó¥¿¡¼¤ÊÉ÷Ì£¤Ç¡¢¤¢¤¨¤Æ¿©´¶¤È»õ¤´¤¿¤¨¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ä«ÁÒ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥Ñ¥¤¤Ë¶á¤¤¥¶¥¯¥¶¥¯¤ÎÀ¸ÃÏ¤Ç¥Á¥ç¥³¤ò´¬¤¤¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë²¦Æ»¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¿©´¶¤ÈÃæ¤Î¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÉôÊ¬¤ò²¡¤µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ï¾å¼ê¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤¦¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú2°Ì¡Û¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¤ÇÇã¤¦¤Î¤Ï¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡ª ¡Ö¥¯¥í¥ï¥Ã¥µ¥óÀ¸ÃÏ¤ÎÌ£¡×¥À¥ó¥È¥Ä£±°Ì
¡¡Âè2°Ì¤Ï¡¢¥é¥¤¥Õ¤Î¡Ø¥Á¥ç¥³¥¯¥í¥ï¥Ã¥µ¥ó¡Ê5¸ÄÆþ¤ê¡Ë¡Ù¡ÊÀÇ¹þ529±ß¡¡¢¨ÈÖÁÈÄ´¤Ù¡¡¢¨¶áµ¦·÷¡¦¼óÅÔ·÷¤Î¼êºî¤ê¥Ñ¥ó¥³¡¼¥Ê¡¼¡Ö¾®Çþ¤Î¶¿¡×¤¬¤¢¤ëÅ¹ÊÞ¡¡¢¨Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ë¡£
¡¡ËèÆüÅ¹Æâ¤Î¥ª¡¼¥Ö¥ó¤Ç¾Æ¤¾å¤²¤ë¥¯¥í¥ï¥Ã¥µ¥ó¤Ï£±¤Ä£±¤ÄÃúÇ«¤Ë¥·¥í¥Ã¥×¤Ç¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¥µ¥¯¥µ¥¯´¶¤Ï¾×·âÅª¡£
¡¡¡Ö¥¯¥í¥ï¥Ã¥µ¥óÀ¸ÃÏ¤ÎÌ£¡×ÉôÌç¤Ç¥À¥ó¥È¥Ä¤Î1°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£À¸ÃÏ¤Ë¤Ï¹á¤ê¹â¤¤È¯¹Ú¥Ð¥¿¡¼¤È¥Ö¥é¥Ã¥¯¥³¥³¥¢¥Ñ¥¦¥À¡¼¤òÇÛ¹ç¤·¡¢Ì£¤ï¤¤¿¼¤¤À¸ÃÏ¤ò¤â¤¦°ìÃÊ¾å¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë°ú¤¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÀ¸ÃÏ¤ËÌ£¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬¡¢ìÔÂô´¶¤¬Áý¤·¤Þ¤¹¤Í¡×¡ÊÀ¶¿å¥¢¥Ê¡Ë¡¢¡Ö¿·¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£À¸ÃÏ¤ÎÊý¤Ë¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤·¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Þ¤È¤á¾å¤²¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤¢¤¿¤ê¤Ï¤¹¤´¤¯¤¤¤¤À¸ÃÏ¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÊÄ«ÁÒ¤µ¤ó¡Ë¤È¾Î»¿¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¤ÇÇã¤¦¤Î¤Ï¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤ÀäÉÊ¤À¡£
¡Ú1°Ì¡ÛÌ£¤Î3¹àÌÜ¤ÇËþÅÀ¤«¤Ä¥³¥¹¥Ñ¤âÍ¥½¨¡¡À¸ÃÏ¤ÎÁØ¤ä¥Ð¥¿¡¼¤Þ¤Ç·×»»¤µ¤ì¤¿Âç¥Ò¥Ã¥È¾¦ÉÊ
¡¡¤½¤·¤ÆÂè1°Ì¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¤Î¡ØÈ¯¹Ú¥Ð¥¿¡¼¹á¤ë¥Á¥ç¥³¥¯¥í¥ï¥Ã¥µ¥ó¡Ù¡ÊÀÇ¹þ158±ß¡¡¢¨ÈÖÁÈÄ´¤Ù¡¡¢¨²Æì¤Ç¤ÏÈÎÇä¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ë¡£
¡¡¸½ºß¡¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¤Î²Û»Ò¥Ñ¥ó¤ÇºÇ¤âÇä¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦Âç¥Ò¥Ã¥È¾¦ÉÊ¡£Ì£¤Î3¹àÌÜ¤Ï¥ª¡¼¥ë 10ÅÀËþÅÀ¤Ç¡¢¥³¥¹¥Ñ¤âÍ¥½¨¡£ÆÃ¤Ë¥Á¥ç¥³¤ò°ú¤Î©¤Æ¤ë¿©´¶¡¦É÷Ì£¤Ë¤ÏÅ°ÄìÅª¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¡¢À¸ÃÏ¤Ï¾¯¤·»ÀÌ£¤Î¤¢¤ëÈ¯¹Ú¥Ð¥¿¡¼Æþ¤ê¥Þ¡¼¥¬¥ê¥ó¤ò¿¥¤ê¹þ¤à¤³¤È¤Ç¡¢É÷Ì£ÎÉ¤¯¡¢¹á¤êË¤«¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤â¡¢À¸ÃÏ¤òÀÞ¤ê¹þ¤àºî¶È¤Ï¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¾¦ÉÊ¤Ê¤¬¤é¿¦¿Í¤Î¼êºî¶È¡£¡Ö¥Û¥í¥Û¥í¤È¸ý¤ÎÃæ¤ÇÍÏ¤±¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¡¢¿©´¶¤¬¤â¤Î¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ê½ÅÉÚ¤µ¤ó¡Ë¡¢¡ÖÀ¸ÃÏ¤ÎÃæ¤ÎÁØ¤äÀ÷¤ß¤¿¥Ð¥¿¡¼¤Þ¤Ç¤¤Á¤Ã¤È·×»»¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤ª¤¤¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¡ÊÄ«ÁÒ¤µ¤ó¡Ë¤È¥×¥íÀä»¿¤Î¥Á¥ç¥³¥¯¥í¥ï¥Ã¥µ¥ó¤¬Áí¹ç1°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿¡£
¡¡¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ä¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¼ê·Ú¤ËÇã¤¨¤ë¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£Ë¤«¤Ê¡Ö¥¯¥í¥ï¥Ã¥µ¥ó¡×¡£Ä«¿©¤Ë¡¢¤ª¤ä¤Ä¤Ë¡¢¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò»²¹Í¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÉ÷Ì£¤ò¿©¤ÙÈæ¤Ù¤Æ¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¡ÊMBS/TBS·Ï¡Ö¥µ¥¿¥Ç¡¼¥×¥é¥¹¡×2025Ç¯9·î27Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤¢¤µ7»þ59Ê¬¡ÁÊüÁ÷¤è¤ê¡¡¢¨·ÇºÜ¤·¤¿²Á³Ê¤Ï¼èºà»þÅÀ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡Ë