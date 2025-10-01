山形県では、上空の寒気や気圧の谷の影響により、大気の状態が非常に不安定となる見込みです。２日明け方にかけて、竜巻などの激しい突風や落雷、急な強い雨、ひょうに注意してください。

【画像】山形・全国の天気

［気象概況］

東北地方では２日にかけて気圧の谷となり、上空約５５００メートルには氷点下１５度以下の寒気が流れ込むでしょう。気圧の谷に向かって暖かく湿った空気が流れ込むため、東北地方では大気の状態が非常に不安定となる見込みです。

このため、山形県では、積乱雲が発達し、雷の発生する所があるでしょう。





［防災事項］山形県では、２日明け方にかけて、竜巻などの激しい突風や落雷、急な強い雨、ひょうによる農作物や農業施設等への被害に注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、頑丈な建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。

■山形・全国の天気

画像はTBS NEWS DIG Powered by JNNより

画像ありの記事を最初から

https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/2200933?display=1