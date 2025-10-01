『夫が寝たあとに』に、藤本美貴が出演。自身の人生最大のピンチを明かす一幕があった。

【映像】藤本美貴が「唯一泣いた」出来事

同番組は、3児のママである藤本美貴と横澤夏子がMCを務め、ママたちの本音を語り尽くす育児家事特化バラエティ。9月30日は「ママ・パパの大ピンチずかんSP」と称した企画が放送された。

藤本が人生最大のピンチとして語ったのは、「子供の勉強がわからなかったこと」だった。「唯一それで泣いたくらい」と、当時の悔しさが相当だったことを明かした。

横澤夏子から「小学生何年生の時の勉強ですか？」と聞かれると、藤本は「4年生」だと答え、大笑いしながら「もうわかんなかった私には」と振り返った。

勉強が理解できなかったことについて、藤本は「答え見ても、何がなんだかわかんない」状態だったと説明。そのどうにもできない状況が「悔しかった」という。藤本は、「うんちが漏れたら拭けばいい」といった対処法のある育児トラブルと違って、勉強は「わかんないものはわかんない」「教えられない」と嘆いた。

だからこそ、最終的に子の勉強については「お金を払うことにした」と告白。そして「塾」に通わせるという解決策をとったことを明かした。