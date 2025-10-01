俳優の大地真央（69）が29日、Instagramを更新。夫でインテリアデザイナーの森田恭通さん（57）とともに、自宅でたこ焼きパーティーを楽しむ様子を公開した。

【映像】大地真央の自宅＆夫・森田恭通さん（57）との2ショット

2007年に森田と結婚した大地。これまで、Instagramで、自宅に友人を招き、誕生日をお祝いしてもらったことや、夫と「徳島阿波おどり」を楽しむ姿など、家庭での日常を発信してきた。

自宅キッチンで夫とタコパ「キッチンも広くてお綺麗ですっ」

2025年9月29日の投稿では、自宅のキッチンで、森田とともにたこ焼きパーティーを楽しむ姿をアップ。「森田シェフ、こだわりのたこ焼き4種類。ソース味、醤油味、中華、イタリアン。美味しい。私は助手、しかし、カレーを作った。1から1人で作った、自慢にならない。カレーはスパイス」

この投稿にファンからは、「キッチンも広くてお綺麗ですっ」「自然体の真央さんステキ」「綺麗なキッチンでタコ焼き」「愛がいっぱいありますね」「ステキなご夫婦で見ていて幸せな気持ちになります」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）