今日はコーヒーの日。いがらしろみさんの『練乳クリームのコーヒーゼリー』簡単で本格味

10月1日は「コーヒーの日」。ちょっと特別な一杯を楽しむように、今日のデザートはコーヒーゼリーを。

ほろ苦いゼリーに、練乳入りのゆるめクリームを重ねれば、大人の甘さがふわり。ざっくりとくずして混ぜながらお楽しみください♪

『コーヒーゼリー練乳クリーム』のレシピ

材料（容量約120mlの器4個分）

コーヒー（飲むときの好みの濃さにいれ、さましたもの）……2カップ

グラニュー糖……40g

板ゼラチン……9g※

生クリーム（脂肪分40％前後のもの）……1/4カップ

練乳（コンデンスミルク）……20g

※板ゼラチンは誤差が出やすいので、必ず計量してください。

下準備

板ゼラチンはたっぷりの冷水に入れ、冷蔵庫に5分ほど置いてふやかす。

作り方

（1）鍋にグラニュー糖とコーヒーの1/3量を入れ、中火にかける。耐熱性のゴムべらで混ぜながら砂糖を溶かし、火を止める。

（2）板ゼラチンの水けを絞り、鍋に加えて混ぜ、完全に溶かす。残りのコーヒーに加え、よく混ぜて均一にする。

（3）器に流し入れて粗熱を取り、冷蔵庫で3時間ほど冷やし固める。

（4）ボールに生クリーム、練乳を入れ、少しとろみがつくまで泡立て、コーヒーゼリーにかける。

POINT

コーヒー液を2つに分け、片方でゼラチンを溶かしてから、残りと混ぜ合わせます。このひと手間で全体が均一になり、なめらかな口当たりに。

コーヒーの日にうれしい、大人のごちそうデザート。くつろぎの時間にぜひどうぞ。

（2018『オレンジページCooking』夏より）