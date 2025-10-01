◆Ｕ―２０Ｗ杯▽１次リーグ第２戦 日本２―０チリ（９月３０日・チリ）

日本はチリに２―０で勝利し、２連勝で１次リーグ突破を決めた。主将のＤＦ市原吏音が２試合連続でＰＫを沈め、決勝点を奪った。

＊ ＊ ＊

チームの総力を結集させて奪った勝ち点３だった。

０―０で後半開始時、ＭＦ平賀大空に代わってピッチに入ったＦＷ石井久継が前線を活性化させ、同７分の先制点に繋げた。１―０の２３分にはＦＷ神田奏真、ＭＦ小倉幸成をピッチへ。ストライカーとしての能力だけでなく、ハードワークも持ち味とする神田は攻守で奮闘。小倉は長所のボール奪取力を存分に発揮し、狩人的役割を全うした。

同３４分ＩＮのＭＦ横山夢樹は値千金の追加点を奪う活躍。イエローカードをもらっていたＭＦ大関友翔に代わって同４１分から出場したＭＦ石渡ネルソンもしっかり試合を締め、選手層の厚さを示した。

船越優蔵監督は「選手が素晴らしかった。全員が戦士になり、闘志むき出しで戦ってくれた」とコメント。横山は「フリーで持ったら振ろうと決めていた」と豪快なミドルシュートによる追加点を誇った。

日本は勝ち点を６に伸ばし、チリとニュージーランドが同３で追う展開に。日本は３位以上が確定し、３位の成績上位国に入ることも決まったため、決勝トーナメント進出が決まった。第３戦はニュージーランドと対戦する。