◆米大リーグ ワイルドカードシリーズ第１戦 ドジャース―レッズ（３０日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が３０日（日本時間１０月１日）、ポストシーズン初戦のワイルドカードシリーズ第１戦、本拠地・レッズ戦に「１番・指名打者」でスタメン出場し、１打席目に先頭弾を放って向かえた２打席目は見逃し三振で２打席連続弾とはならなかった。

レッズの先発は、ハンター・グリーン投手（２６）。最速１６７キロの剛速球右腕で、大谷もレギュラーシーズンでは７打数１安打と抑え込まれていた。前日２９日（同３０日）にグリーンは「自分の特徴を理解して、自信を持って、自分のベストを尽くして投げたい」と大谷へ宣戦布告していた。

１回表は先発のスネルがたった７球で３者凡退。いいリズムを作ると、１回裏先頭の大谷は、カウント２ボール、１ストライクからの４球目、剛速球右腕・グリーンの１００・４マイル（約１６１・６キロ）を右翼席に運んだ。これまで本塁打を放った中での最速は１００・１マイル（約１６１・１キロ）だったが、最も速い球をスタンドに運んだ。打球速度１１７・７マイル（約１８９・４キロ）、飛距離３７５フィート（約１１４メートル）、打球角度２１度の弾丸ライナー。ポストシーズン通算４号の一打で貴重な先制点をもたらした。

１点をリードした２回２死二塁の２打席目はフルカウントからやや外寄りの１００・８マイル（約１６２・２キロ）に反応できず、見逃し三振に倒れた。

自身初のポストシーズン出場となった昨季は、３本塁打を放つなどチームのワールドシリーズ制覇に貢献。今季は二刀流で挑む２連覇とあって、２８日（同２９日）のレギュラーシーズン最終戦後には「最後の最後までチーム一丸になって戦いたいですし、（レギュラーシーズン最終カードの）シアトルでの３戦も素晴らしい内容で終わっていると思うので、この勢いをポストシーズンにぶつけたいと思っています」と意気込みを口にしていた。

この日の試合前はブルペンでスミスに２０球を投げ込んだ大谷。１勝１敗にもつれた場合には第３戦に先発予定とあって投手調整も進めた。