ワンオクRyota、ミシェル・ラヴィーン氏との離婚発表「夫婦としてはそれぞれの道を進むことにしました」
【モデルプレス＝2025/10/01】ONE OK ROCKのベース・Ryota（36）が9月30日、自身のInstagramを更新。離婚を発表した。
【写真】ワンオクRyota、離婚発表
Ryotaは「長い時間を一緒に歩んできましたが、夫婦としてはそれぞれの道を進むことにしました。これからは形は変わるけれど、親としては変わらず支え合っていきます」と離婚を発表。「一緒に過ごした日々、そして一緒に築いた家族に心から感謝しています」とつづり、「温かく見守っていただけたら嬉しいです」と伝えている。
Ryotaは2017年2月にカナダ出身シンガーのアヴリル・ラヴィーンの妹、ミシェル・ラヴィーン氏と結婚したことを報告。同年10月には第1子が誕生したことを発表している。（modelpress編集部）
◆Ryota、離婚発表
