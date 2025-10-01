【ワシントン＝池田慶太、カイロ＝西田道成】米国のトランプ大統領は９月３０日、ホワイトハウスで記者団に、パレスチナ自治区ガザに関して米国が提案した２０項目の和平計画について、「（イスラム主義組織）ハマスの返事を待つだけだ。受け入れなければ、非常に悲惨な結果を迎えるだろう」と警告した。

ハマスが拒否する場合、イスラエルのハマス掃討作戦を容認する考えを示したものだ。

トランプ氏は、ハマスと交渉の余地があるか記者団から問われ、「ほとんどない」と語った。ハマスには「３、４日」の猶予を与える考えを示した。

米ニュースサイト・アクシオスによれば、和平計画を巡り、交渉を仲介するカタールとエジプトにトルコを加えた３か国が３０日、ハマスの交渉団とカタールで協議し、ハマスに前向きな反応を促した。これに先立ち、カタールのムハンマド・サーニ首相とエジプトの情報当局トップは２９日にハマス側に和平計画を説明し、ハマス側は「誠意をもって検討する」と応じている。

トランプ氏は２９日、イスラエルのベンヤミン・ネタニヤフ首相との会談で、ハマスが拘束する人質の解放やイスラエル軍の段階的撤退などを柱とする和平計画で合意した。ただ、軍のガザからの撤退の条件が曖昧で、「テロの脅威から安全になるまで」と実質無期限に駐留可能とも読める内容だ。エジプトやトルコが反発しているという。イスラエルメディアなどによれば、ネタニヤフ氏は軍が「ガザの大部分にとどまる」と主張し、強硬姿勢を示している。