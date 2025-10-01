＜注目銘柄＞＝リガクＨＤ、第４四半期以降に業績は回復から拡大へ ＜注目銘柄＞＝リガクＨＤ、第４四半期以降に業績は回復から拡大へ

リガク・ホールディングス<268A.T>は、９月１９日に直近高値９６８円をつけたあと短期的な調整局面にあるが、来期以降の業績拡大期待を背景に株価の先高感は強く、この押し目は拾い場と考えたい。



同社は、Ｘ線技術を中心とした分析・計測機器の開発・製造会社。Ｘ線分析ソリューションの提供を通じて多様な研究開発ニーズに応える「多目的分析機器」、半導体製造におけるさまざまな品質テストの工程で利用される「半導体プロセス・コントロール機器」、Ｘ線技術以外の分析機器事業である「部品・サービス」の３事業を展開している。



上期決算と同時に２５年１２月期通期業績予想の下方修正を発表したが、発表後に株価が切り上がったことからわかるように、株式市場は第４四半期以降の業績拡大への期待を織り込み始めている。２５年１２月期通期業績予想は、営業利益で２００億４９００万円から１８１億４５００万円（前期比１．２％減）へ下方修正されたが、米国におけるトランプ政策の影響が、多目的分析機器事業において顕在化したことや、部品・サービス事業でＥＵＶ向け多層膜ミラー製品の需要が想定を下回ったことが要因としている。



ただ、第４四半期以降はＡＩ半導体向け次世代ロジック・ＨＢＭ（ＤＲＡＭ）研究開発目的の需要を取り込み半導体プロセス・コントロール事業の売上高が期初計画から上振れる見通しで、修正値達成の確度は高い。同社が現在、顧客評価あるいは開発中の半導体計測装置が２６～２７年に本格量産の段階に入ることも２６年１２月期以降の成長に寄与し、増益基調へと向かいそうだ。（温羅）



出所：MINKABU PRESS