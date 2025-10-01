スターマイカは大幅反発、２５年１１月期業績予想及び配当予想を上方修正

スター・マイカ・ホールディングス<2975.T>は大幅反発し年初来高値を更新している。９月３０日の取引終了後、２５年１１月期の連結業績予想について、売上高を６４０億６１００万円から６７８億９５００万円（前期比２１．６％増）へ、営業利益を６２億９８００万円から７２億３２００万円（同３０．９％増）へ、純利益を３４億４２００万円から４１億５９００万円（同３３．９％増）へ上方修正し、あわせて期末配当予想を１５円から１８円（年３３円、前期２３円）へ引き上げたことが好感されている。



コア事業であるリノベマンション事業を中心に、賃借人が居住中の物件であるオーナーチェンジ物件への回帰や都市部シェアの向上などに取り組んだことで販売戸数が大幅に増加していることに加えて、高価格帯物件の販売が好調に推移していることなどが牽引する。また、規律ある在庫管理を強化し、収益性と効率性を意識した経営管理を推進したことも寄与する。



同時に発表した第３四半期累計（２４年１２月～２５年８月）決算は、売上高４８５億３６００万円（前年同期比１９．５％増）、営業利益５８億３６００万円（同２９．２％増）、純利益３４億２９００万円（同３０．１％増）だった。



