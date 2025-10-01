アンドエスティＨＤ<2685.T>が大幅安で３日続落している。９月３０日の取引終了後に発表した８月中間期連結決算で、営業利益が７９億７３００万円（前年同期比１９．４％減）と２ケタ減益となったことが嫌気されている。



４月の低気温などの影響で夏物衣料の動き出しが遅かったものの、カジュアルファッション需要が底堅く推移し、売上高は１４９３億４５００万円（同３．６％増）と上期として過去最高を更新した。ただ、夏物商品の在庫消化の値引きと前年のポイント利用率変動による一過性利益の反動減があり売上総利益率が悪化。旗艦店出店やシステムなどの減価償却費の増加もあって大幅減益を余儀なくされた。



なお、２６年２月期通期業績予想は、売上高３０５０億円（前期比４．１％増）、営業利益１９０億円（同２２．５％増）の従来見通しを据え置いている。



出所：MINKABU PRESS