インフロニアは１年７カ月ぶり上場来高値、今期上方修正を好感◇

インフロニア・ホールディングス<5076.T>は大幅高。昨年３月高値（１６５４円）を上回り、約１年７カ月ぶりに上場来高値を更新した。９月３０日取引終了後、２６年３月期連結業績予想について売上高を８９６３億円から１兆１３１０億円（前期比３３．４％増）へ、純利益を３３４億円から５１０億円（同５７．３％増）へ上方修正すると発表。これを好感した買いが入っている。



三井住友建設<1821.T>の連結子会社化に伴う影響などを織り込んだ。配当予想も６０円から７８円（前期６０円）に増額した。あわせて２０２７年度（２８年３月期）を最終年度とする中期経営計画の見直しも行った。最終年度の業績目標について、純利益を４３０億円から６３０億円へ上方修正した。



（注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。



出所：MINKABU PRESS