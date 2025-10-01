１日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１４８円１１銭前後と前日の午後５時時点に比べ５銭程度のドル高・円安となっている。



９月３０日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１４７円９０銭前後と前日に比べ７０銭程度のドル安・円高で取引を終えた。米政府機関の閉鎖懸念や低調な米経済指標を受けて一時１４７円６５銭まで軟化した。



この日の東京市場は、日銀が朝方発表した９月の全国企業短期経済観測調査（短観）をきっかけにドル買い・円売りが流入。大企業製造業の景況感を示す業況判断指数（ＤＩ）はプラス１４と前回（６月調査プラス１３）から改善したものの、市場では予想の範囲内と受け止められているようだ。前日に米長期金利が小幅ながら上昇したこともドルの支えとなり、午前９時４０分すぎには１４８円２３銭まで上伸する場面があった。



ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１７３６ドル前後と前日の午後５時時点に比べて０．０００７ドル程度のユーロ安・ドル高。対円では１ユーロ＝１７３円８２銭前後と同５銭程度のユーロ安・円高で推移している。



出所：MINKABU PRESS