ロジスネクスが急落、ＪＩＰが１株１５３７円でディスカウントＴＯＢを実施◇ ロジスネクスが急落、ＪＩＰが１株１５３７円でディスカウントＴＯＢを実施◇

三菱ロジスネクスト<7105.T>が急落した。９月３０日の取引終了後、同社に対し日本産業パートナーズ（ＪＩＰ）が１株１５３７円でＴＯＢ（株式公開買い付け）を実施すると発表した。買付価格は前日終値の１８１５円を約１５％下回り、ディスカウントＴＯＢとなる。ロジスネクスの株価はＴＯＢ価格にサヤ寄せする動きとなっている。



買付予定数の下限は２４１万７００株で、上限は設定しない。非公開化を目的としたＴＯＢで、成立した場合は所定の手続きを経て、ロジスネクスは上場廃止となる予定。１２月下旬をメドに買い付けを開始することを目指す。ＪＩＰはＴＯＢ後に三菱重工業<7011.T>の持ち分を取得し、完全子会社とする予定。三菱重はフォークリフトを手掛けるロジスネクスとの親子上場の関係を解消する。ロジスネクスはＴＯＢに対して賛同の意見を表明。応募するか否かについては、株主の判断に委ねるとしている。東京証券取引所は３０日付でロジスネクスを監理銘柄（確認中）に指定した。



（注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。



出所：MINKABU PRESS