「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１日午前１０時現在で、キッコーマン<2801.T>が「売り予想数上昇」で３位となっている。



１日の東京市場で、キッコマンは３日続落。連日で年初来安値を更新しており、自律反発の兆しがみえないことが売り予想数上昇につながっているようだ。



８月５日に公表した２６年３月期第１四半期（４～６月）の連結決算が依然として影響しているもよう。売上収益は前年同期比１．４％減の１７５６億６０００万円、営業利益は同１１．１％減の１９０億９１００万円にとどまっている。



出所：MINKABU PRESS