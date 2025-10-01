Mrs. GREEN APPLEの大森元貴が自身のInstagramのストーリーズを更新。さらにMrs. GREEN APPLEの公式Xでは“謎めいた”写真が公開され、ファンの注目を集めている。

■オールブラックコーデで青空を背景にピースをする大森元貴

大森はストーリーズで、青空と雲が映し出されたスクリーンを背景にした自撮りショットを投稿。頭の上でピースを掲げ、柔らかな微笑みを見せている。

この日のファッションは光沢感のある黒トップスに黒ジャケットを重ねたオールブラックコーデ。そこに黒縁メガネを合わせ、シンプルながら洗練された印象に。TikTokライブのオフショットとみられ、配信の余韻がそのまま伝わる自然体な姿となっている。

大森元貴のストーリーズをチェック！

https://www.instagram.com/motoki_ohmori_mga/

■城の装飾が施されたハット!? 謎めいたシルエット写真も

一方、Mrs. GREEN APPLEの公式Xでは、逆光に照らされた大森と思われる人物のシルエットショットが公開。城のような装飾が施された大きなハットと、煌びやかな衣装に身を包んだ幻想的なシルエットが浮かび上がる1枚となっている。

城の絵文字が添えられたこの投稿に、ファンからは「バベルの衣装？」「展覧会のお知らせ？」「新章の予告？」「何か始まりそう！」「気になって眠れない」など期待の声が相次いでいる。

