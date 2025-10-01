BTSのJIMIN（ジミン）が、透明感あふれる金髪のビジュアルを空港で披露して話題を集めている。

【動画・写真】BTSジミンがブロンドヘアで胸元をセクシーにチラ見せ！【写真】LAでの制作期間は黒髪だったジミン

■BTSジミンが新鮮なブロンドヘア＆メガネ姿で登場！

6月11日に兵役の義務を終えて除隊して以降は、黒髪で過ごしていたJIMIN。9月30日、フランスでのファッションショーに参加するため韓国の空港に姿を現したJIMINは、金髪に白いシャツ、ブラックパンツ、銀縁メガネのシンプルなコーディネートで上品な雰囲気を醸し出した。

白いシャツの前のボタンを開けて胸元を大胆に見せているが、セクシーさと落ち着いたムードを共存させているJIMIN。大きめのカフス部分もポイントで、萌え袖が可愛らしい印象を生んでいる。JIMINは颯爽と歩き、集まった報道陣やファンに向けて笑顔で挨拶をしながら検査場に向かった。

SNSでは「透明感半端ない」「白く透き通るような綺麗な肌」「ジミンちゃん天使～！」「内側から発光してる」「胸元開いてても知的に見える」「めっちゃかっこいい…」「若返ってるなあ！」「萌え袖すごい可愛い」「胸元と萌え袖の絶妙なバランス…」と、うっとりするようなコメントが相次いでいる。

■除隊後、LAで制作の日々を送ったBTS。ジミンは黒髪（8月のJ-HOPEの投稿）