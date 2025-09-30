アンドワンダーが伊ブランド「ロア」とコラボ　実験的なテクニックを採用した全10型を発売

「アンドワンダー（and wander）」が、イタリアのシューズ＆アパレルブランド「ロア（ROA）」とコラボレーションしたアイテムを10月1日に発売する。アンドワンダーの各店舗および公式オンラインストア、両ブランドの卸先などで取り扱う。

【画像をもっと見る】

コラボは、最新かつテクニカルなアウトドアウェアのイノベーションに着想し、両ブランドの技術をクロスオーバーさせた実験的なテクニックを採用。スポーツウェアの視点をアウトドアフットウェアに応用し、前衛的な素材とパフォーマンスウェアから派生した構造技術を用いることで、機能性の価値を高めることに挑戦したという。

アイテムは、コラボロゴをあしらった全10型を展開。タイダイ染めを施したキルティングフリースジャケット、シリコンコーティング加工サコッシュや、製品染めを用いたナイロンフーディージャケット、ナイロンパンツ、ワッフル記生地のポケットTシャツ、両ブランドンのロゴをフロントに配したTシャツをラインナップするほか、靴下、ビーニー、ネックウォーマー、ロアの定番トレッキングシューズ「Cingino」のコラボデザインを揃える。価格は9900〜6万3800円。

◾️アンドワンダー：公式オンラインストア