乃木坂46メンバーが『国消国産』の大切さや国産食材の魅力を発信！農家を応援する新テレビCM公開
JAグループが乃木坂46と連携した「国消(こくしょう)国産(こくさん)」新テレビCMを公開。さらに、乃木坂メンバーから国消国産の大切さを説明する動画も公開された。
■JAグループが乃木坂46と連携した「国消(こくしょう)国産(こくさん)」テレビCM第5弾
『国消国産』とは、「私たちの『国』で『消』費する食べものは、できるだけこの『国』で生『産』する」というJAグループが提起する考え方。
前作（令和6年10月公開）に続く第5弾となる今作では、消費者の皆様にこれまで以上に国産食材を手に取ってほしいという思いを込めて、乃木坂46のメンバーが実際に国産食材を使って料理をしたり、食べる楽しさを伝えたりすることで、「食の楽しさを未来へ繋げよう」というメッセージを発信。
なお、乃木坂46との連携は令和2年12月より開始し、特設ウェブサイトを中心に、日本の食や農業の現場に対する興味・関心を高めること、ひいてはJAグループが提唱する「国消国産」への理解を深めることを目的として、楽しみながら学べる動画やクイズコンテンツなど、さまざまな企画を展開している。
今回も、CM動画に加え、「国消国産」の大切さについて、フードワゴンを舞台にメンバー同士の日常的な会話を通じて分かりやすく解説するアニメーション動画等も同時公開している。
■【動画】テレビCM 2025 30秒「乃木坂46と食の楽しさを未来へ繋げよう」
■【動画】メッセージ動画 2025「乃木坂46が農家の皆さんを応援」
■【動画】テレビCM 2025 メイキング「乃木坂46と食の楽しさを未来へ繋げよう」
■【画像】動画に出演する乃木坂46メンバーと「推し食材」
左から順に、五百城 茉央（茶）、久保 史緒里（牛乳）、遠藤 さくら（米）、梅澤 美波（果物）賀喜 遥香（肉）、井上 和（野菜）、田村 真佑（花）
■【画像】30秒バージョン ストーリーボード
■関連リンク
乃木坂46「国消国産」特設ウェブサイト
https://www.asahi.com/ads/nogizaka46ja/?cid=jarelease2025
YouTube JAグループチャンネル
https://www.youtube.com/c/JAGROUP47/featured