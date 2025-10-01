ドジャースの大谷翔平投手は9月30日（日本時間10月1日）、本拠地ドジャースタジアムでのレッズ戦に「1番DH」で先発出場。初回の第1打席に先制アーチを放った。

■162キロの剛球を右翼スタンドへ

最大3試合、2戦先勝の短期決戦ワイルドカードシリーズ。大谷は第1戦初回から、豪快アーチで圧倒的な存在感を見せた。

両チーム無得点の初回、先頭打者で打席に入った大谷は、相手先発ハンター・グリーン投手の4球目100.4マイル（約161.5キロ）のフォーシームを豪快に振り抜くと、角度21度、速度117.7マイル（約189.4キロ）の打球は、本拠地右翼スタンドへ飛び込む飛距離375フィート（約114.3メートル）の先制アーチとなった。

地元メディア『ドジャース・ネーション』のXは、主役の一発に大興奮。「私たちは、史上最高の野球選手を目撃しています。オオタニは特別な10月を迎え、ドジャースを再びワールドシリーズに導くでしょう」と投稿。先頭打者アーチを手放しで称賛した。

ドジャースは大谷の一発で幸先よくリード。試合は初回が終わり、ドジャースが1－0とリードしている。初戦勝利で王手なるか。

