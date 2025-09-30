正直別れたいかも…。彼氏を幻滅させてしまう「NG行動」とは
彼氏が冷たくなってきた、彼氏から突然別れ話をされたなど、そんな状況が訪れたら、自分自身の言動に何か問題があったのかも。
そこで今回は、彼氏を幻滅させてしまう「NG行動」を紹介します。
何かと彼氏と他の男性とを比較してしまう
彼氏に不満を感じた時、何かと他の男性のことを持ち出してきて、彼氏の至らない点を責めるようなことをしていませんか？
これは彼氏の自尊心を著しく傷つける行為ということを頭に入れておくべき。
もし彼氏に何か不満があっても、他の男性と比較するように責めるよりも、まだストレートに伝えたほうがマシなのです。
自分の価値観や意見を押し付けてばかりいる
彼氏と価値観や意見が食い違った時に、何がなんでも自分の価値観や意見を押し通そうとしていませんか？
誰しも自分の価値観や意見を好きな人に認めてもらいたいと思っているものなので、一方的に否定されると「嫌い」と言われているのと同じように感じてしまうもの。
そうなれば恋心は一気に冷めてしまいますから、価値観や意見の食い違いが明らかになったらきちんと話し合うようにして、お互いに妥協点を探るようにしましょう。
好きな人に対しては甘えも出てきて独りよがりな言動をしてしまいがちですが、そればかりでは相手のことを傷つけるだけになるので、特に今回紹介した行動については意識的に避けるようにしてくださいね。
