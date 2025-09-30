遊びか本気か？男性の本気度を測る「曖昧サイン」の見極め方
優しくしてくれるのに、なぜか男性から真剣さを感じられない時、思わず「彼って私のことどう思ってるんだろう？」と考えてしまうもの。そんな男性の「曖昧サイン」の意図、なる早で見抜きたいと思いませんか？そこで今回は、遊びか本気かを見極めるチェックポイントを紹介します。
約束や予定をはぐらかす？
本気の男性は小さな約束でもきちんと守ろうとしますが、遊びの男性は「また連絡するね」「時間があれば」など、はっきりしない返事が多い傾向はあります。なので、予定を先延ばしにされたり、ドタキャンが続くなら、あなたは遊び相手の１人という位置付けなのかもしれません。
連絡頻度に波がある？
一気に連絡が来たかと思えば、数日既読スルーされる。そんな風に連絡頻度に波があるのは、気分で動いている可能性大。本気の男性はどんなに忙しくても、一言だけでも連絡を返すもの。極端にムラがあるなら、恋愛への真剣度は低いと受け止めましょう。
未来の話をする？
「今度会おう」「今日楽しかったね」で表面的な内容で終わる関係は要注意。本気の男性は自然と「来月は〇〇に出かけてみない？」「来年も一緒に…」などと未来を共有する発言が出てきます。未来の話をしようとする気配がないなら、あなたとの関係を長期的に考えていない可能性が高いです。
恋愛の温度差は、言葉より“態度”に表れるもの。ぜひ今回挙げたチェックポイントで、まずは男性の本心を確かめるようにしてくださいね。
