「5時に夢中！」元黒船特派員“ガウちゃん”マリア・テレサ・ガウ、第1子女児の出産を報告 家族3ショット添え「涙が込み上げてくる」
TOKYO MX『5時に夢中！』の元黒船特派員で“ガウちゃん”の愛称で親しまれたマリア・テレサ・ガウが10月1日までに自身のインスタグラムを更新。第1子女児の出産を報告した。
【写真】“ガウちゃん”夫＆赤ちゃんの家族3ショットで報告
投稿で「先日、無事に元気な女の子を出産しました！母子共に健康で新しい日々が始まってもう早速寝不足ですがとーーっても幸せです。毎日この声、この匂い、この子の存在が愛おしくて涙が込み上げてくる」と報告。家族3ショットも含め4枚の写真を添えた。
さらに「そして！あの噂は本当だった！陣痛、出産とこれまでにない痛みでめげそうだったのに赤ちゃんが出て来た瞬間世界が輝いて、一瞬で全て良くなった」と振り返った。
そして「この気持ちを忘れず子育てに奮闘しながらも私らしく、学びながら楽しく自由で素直な娘に成長できるように支えられるようなお母さんになりたいと思います。みんなも応援してね。 #親バカ ですが… #可愛すぎる」と締めくくった。
ガウはスコットランド人の父とフィリピン人の母を持ち、スコットランド、アメリカ、フィリピン、日本と多くの国で暮らし日本語、英語、タガログ語を自在に話す。1994年「外国人歌謡大賞・グランプリ大会」に出場し、スカウトされデビュー。持ち前の歌唱力で、2014年ハリウッド開催のWCOPAではゴールドメダルを獲得した。『ウルトラマンガイア』の出演やTOKYO MX『5時に夢中！』に出演するなどタレントとしても活躍している。
