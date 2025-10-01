◇ナ・リーグワイルドカードシリーズ第1戦 ドジャース―レッズ（2025年9月30日 ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が9月30日（日本時間10月1日）、本拠でのレッズとのワイルドカードシリーズ（WCS）第1戦に「1番・DH」で先発出場。初回に先頭打者弾を放ち、チームを勢いづけた。

初回からいきなり存在感を見せつけた。カウント2―1からグリーンの100.4マイル（約161.6キロ）を完璧に捉えると、打球速度117.7マイル（約189.4キロ）、角度21度の痛烈なライナーが一気に右翼席に突き刺さった。飛距離は375フィート（約114.3メートル）。大歓声の中、ダイヤモンドを一蹴した大谷はベンチに戻ると笑顔がはじけた。スタンドのファンが総立ちで大喜びすると、ブルペン待機していた救援陣も抱き合って大はしゃぎした。

ポストシーズンでの一発は昨年10月17日のメッツとのリーグ優勝決定シリーズ第4戦以来となった。

レッズとの今季対戦打率は.120と同一リーグの球団の中で最も低い数字で、加えて唯一のノーアーチだったが、ポストシーズン初戦でいきなり、先頭打者アーチでぶちかまし、SNS上も「きたー！大谷くん流石」「大谷さんすげーーーー」「マジかー、大谷さんはやっぱりすごいなぁ」「大谷さん先頭打者ホームラン！マンガですね 完璧ですわ」「大谷ヤバすぎる」「大谷エグいわ いきなり先頭打者本塁打かよ」と大盛り上がりした。