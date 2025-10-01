玉森裕太、初の単独ドキュメンタリー『玉森裕太 MODE』キービジュアル＆配信プラットフォーム&配信開始日一挙解禁
玉森裕太の初単独ドキュメンタリー番組『玉森裕太 MODE』のキービジュアルと番組の世界観を踏襲した公式ホームページ、玉森裕太のコメントが解禁された。
本作では、2025年9月に大盛況のうちに幕を閉じたKis-My-Ft2のアリーナツアー＜Kis-My-Ft2 LIVE TOUR 2025 MAGFACT＞、さらには2024年のドームツアー＜Kis-My-Ft2 Dome Tour 2024 Synopsis＞の衣装企画から完成までの約1年に密着。
2018年から今日に至るまでKis-My-Ft2のコンサート衣装監修に取り組んできた彼の、ファッション性を追求しデザインの細部にまでこだわり抜いた衣装監修の裏側にカメラが迫った。“大人になったKis-My-Ft2” ならではの格好良さを表現できる衣装デザインとは一体何か……衣装制作期間中に模索と試行錯誤を重ねる日々、さらには玉森個人がファッションの仕事で招かれたパリ・ミラノ、衣装の生地・パーツの買い付けのため自らが希望して訪れたソウルでの様子も取材。
アイドル、俳優、そしてひとりの人間として多彩な経験を重ねた約1年間。多くのことを吸収してきた彼は、どのような衣装を作り上げたのか。葛藤と苦悩の日々にカメラが初めて密着した。
◆ ◆ ◆
◼︎玉森裕太 コメント
一年以上に渡りコンサート衣装の制作過程や
ファッションに関わる海外での活動に密着していただいて、
とても濃い映像をお届け出来そうです！
これまで以上に裏側の風景だったり、僕の本音だったり…を
惜しみなく出しているつもりです（笑）
配信まで楽しみにお待ち下さい！
◆ ◆ ◆
番組概要
番組名：『玉森裕太 MODE』（読み：タマモリユウタ モード）
出演：玉森裕太
クレジット：©︎Storm Labels Inc.
番組公式HP：https://sp.storm-labels.co.jp/tamamode/
配信開始日：2025年12月1日 (月) 0:00〜(※日本時間) 世界配信
配信先：Prime Video（https://www.amazon.co.jp/gp/video/storefront）
※配信内容・スケジュールは予告なく変更になる場合がございます。
※作品の視聴には会員登録が必要です。(Amazonプライムについて詳しくはamazon.co.jp/primeへ)