一緒にいるほど不安が募る。私の“結婚願望を台無し”にした男の特徴
「彼となら結婚したい」と思っていたのに、一緒に過ごすうちにその気持ちがどんどん冷めていった…。そんな経験をした女性は少なくありません。実は“結婚願望を台無しにする男性”には、わかりやすい特徴があるんです。そこで今回は、一緒にいるほど不安が募ってしまう残念な男性像を紹介します。
将来の話を避け続ける
「今が楽しければいいじゃん」と言う男性は、一見ポジティブに見えて実は未来から逃げているだけ。旅行や趣味の話は盛り上がるのに、結婚や家計、住む場所の話題になると黙り込む…。そんな態度を見せ続けられると「彼と一緒にいても未来は描けない」となってしまうはずです。
お金や生活面がずさん
貯金ゼロ、計画性ゼロ、浪費癖あり…。恋人関係なら楽しいかもしれませんが、結婚生活となると大きな不安材料に。特に「使った分はなんとかなる」という無責任な金銭感覚は、結婚を考える女性にとって致命的。お金の使い方や生活リズムが合わない男性とは、長期的に一緒に暮らすイメージが持てません。
家族や周りの人を大事にできない
自分の家族や友人関係を軽視している男性を見ると、「結婚後、私の家族も大切にしてくれないのでは？」と不安に感じるもの。恋愛は当人同士の問題でも、結婚は家族同士のつながりが欠かせません。ここを大切にできない男性は、いくら好きでも将来を考えにくくなってしまいます。
一緒にいて将来への不安が募るなら、結婚願望を台無しにする男性と見て間違いなし。早めに気づいて、後悔のない選択をすることが大切ですよ。
🌼時代遅れすぎる。結婚してはいけないタイプの男性の「結婚観」