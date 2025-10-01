『高橋藍のオフになにする？』兄・塁も登場したスペシャルイベント Huluで独占疑似生配信決定
バレーボール男子日本代表として活躍する高橋藍（※高＝はしごだか／サントリーサンバーズ大阪）の初冠番組の関連企画『高橋藍のオフになにする？スペシャルイベント』が、動画配信サービス「Hulu」で10月19日から独占配信される。9月30日に大阪国際交流センターで行われた公演の模様を、疑似生配信で届ける（※視聴にはチケットが必要。月額料金を支払うことなく作品単位で購入できる）。
【画像】サウナを楽しんだ“らんるい”きょうだい
イベントには、同じくサントリーサンバーズに所属する兄の高橋塁も登場。本職の競技や番組企画では“兄弟対決”も繰り広げてきた2人が、今回は“協力”をテーマにゲームや早口言葉チャレンジに挑んだ。会場ではファンから寄せられた質問に答えるコーナーや、番組で訪れた故郷・京都でのロケを振り返るトークも行われ、普段は見られない“らんるい”きょうだいの素顔が披露された。
さらに、配信限定特典の企画として『高橋藍＆塁の次のオフなにする？』も限定配信。藍＆塁に、“次のオフに行きたいところ・したいこと”をインタビューしながら2人のプライベートを深堀り。さらに、特典映像付きチケット購入者の中から抽選で5名に、直筆サイン入りチェキが当たるプレゼントキャンペーンも実施する。
