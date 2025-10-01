Ryu Matsuyama、4thアルバム『Voyager 2』完成
Ryu Matsuyamaの約3年3か月ぶりのフルアルバムとなる4thアルバム『Voyager 2』が2025年12月10日（水）にCDとアナログ盤でリリースとなる。先駆けて12月3日（水）より全曲先行配信も決定となった。
『Voyager 2』では、odolの森山公稀がほぼ全曲の編曲を担当しており、ミキシングを葛西敏彦、マスタリングにDave Koorie（デーブ・クーリー）という豪華制作陣が結集している。日本テレビ「ぶらり途中下車の旅」テーマ曲「ATOMS」や、ドラマ『ヒロシの心霊キャンプ』主題歌「High Hopes」、ドキュメンタリー映画『春風夏雨』主題歌「絶景 feat. KUDANZ」、山陰合同銀行CM「結束のDNA篇」主題歌「To get there」など、多彩なタイアップ楽曲も含まれたアルバムだ。
なお、このアルバムを引っ提げたワンマンライブツアー＜WHALE SONGS＞が東京・大阪・名古屋で開催される。公演ごとに編成を変える構成で、各地で異なるサウンドとステージングが楽しめるという。
Ryu Matsuyama 4th FULL ALBUM『Voyager 2』（ボイジャーツー）
2025年12月3日（水）Digital Release
2025年12月10日（水）CD & アナログ盤Release
CD 3,850円（税込）
LP 5,500円（税込）
1.ATOMS ※日本テレビ「ぶらり途中下車の旅」テーマ
2.High Hopes ※ドラマ「ヒロシの心霊キャンプ」主題歌
3.In my head
4.me to me
5.Anemoi
6.To get there ※山陰合同銀行の新ブランドCM「結束のDNA篇」に起用
7.Reflections
8.絶景 feat. KUDANZ ※ドキュメンタリー映画『春風夏雨』主題歌
9.Kaze
＜VAP STORE購入者限定イベント「アナログ盤先行試聴会」＞
2025年11月29日（土）17：00〜
＠サウンドインスタジオ（東京都千代田区四番町5-6日テレ四番町ビル１号館6F）
対象商品：Ryu Matsuyama「Voyager 2 (LP)」（VPJC-31031） 価格：5,500円（税込）
※予約受付期間は2025年9月6日（土）19:00〜11月9日（日）23:59
※定員に達し次第、受付終了
＜Ryu Matsuyama ONE MAN LIVE 「WHALE SONGS」＞
2025/12/6（土）
＠東京下北沢ADRIFT
open 16:30 / start 17:00
通常チケット 5,500円(税込) / U-20チケット 2,000円(税込)
Ryu（Vo/Pf）, Jackson（Dr）, 森山 公稀（Key/Synth）, Zak Croxall（Bass）, 竹内悠真（Trumpet）, 大田垣正信（Trombone）
2026/1/31（土）
＠大阪Live House Pangea
open 16:30 / start 17:00
通常チケット 5,000円(税込) / U-20チケット 2,000円(税込)
Ryu（Vo/Pf）, Jackson（Dr）, 森山 公稀（Key/Synth）
2026/2/1（日）
＠名古屋Music Bar Perch
open 16:30 / start 17:00
通常チケット 5,000円(税込) / U-20チケット 2,000円(税込)
Ryu（Vo/Pf）, Jackson（Dr）