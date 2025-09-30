結局、男はこれが好き。男をメロメロにする「スキンシップ」って？
本命の男性に「もっと好かれたい」「もっと虜にしたい」と感じているなら、大切になるのがスキンシップ。そこで今回は、男性をメロメロにする「スキンシップ」を紹介します。
｜声をかけるタイミングで男性に触れる
「ねぇねぇ〇〇くん！」と男性を呼ぶ時、男性の手を握ったり太ももに触れたりするとドキッとさせられるでしょう。同時に男性の目を見つめるとなお良し。甘えている雰囲気を自然に醸せて、男性をメロメロにできます。
｜体を密着させる
歩いている時、一緒に座っている時、男性に体を密着させるだけでもあなたのことを強く意識させることができます。密着された男性の方は「触れたい」「イチャイチャしたい」という欲がムクムクと出てくるはず。自然と「俺は彼女のことが大好きなんだ」と思うでしょう。
｜大胆に求めた後、少し恥ずかしがる
男性に抱きついたりキスを求めたりすることは勇気がいること。でも男性は大胆なスキンシップを求めてきた後に少し恥ずかしがる仕草を見て、思わず「キュン」となります。
｜ドキドキ体験を一緒にする
「思い切ったスキンシップはまだできない…」のであれば、お化け屋敷やジェットコースターなどを男性と一緒に体験し、ドキドキしてみてください。「つり橋効果」と言われ、人はスリルによって抱いたドキドキ感でも、「相手にときめいてドキドキしている」と思い込んでしまいます。
ぜひ今回紹介したスキンシップで、本命の男性をあなたの虜にしてくださいね。
🌼好きな男以外にしちゃダメです。男の「誤解を招く」NGスキンシップ