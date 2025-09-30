【生年月日占い】あなたの生年月日から導かれる《2025年10月の運勢》
暑さも少し和らぎやっと身体が楽になりつつあります。深呼吸をして心身ともに整えておきましょう。読書の秋とも言われますが、電子機器での読書ではなく、五感を研ぎ澄まして紙に触れる読書を楽しんでみてください。それでは、あなたの生年月日から導かれる《2025年10月の運勢》を「YUKI's風水」の野口由起子がお届けします。
🌼あなたの生年月日から導かれる“タイプ”を判別する方法
Lacmoi（ラックモア）
比較的安定した月運ではあるものの弱い年運を意識して全く新しい試みをするよりも今までの積み重ねの調整をしていくのがよいでしょう。ただし、疲れがでやすいときのため無理は禁物。健康第一を意識してお過ごしください。
財運の月。報酬面で期待ができ、年運も強いため転職や契約ごとも有利に進みそうです。あなたが決断して行動していくことがポイントです。受け身にならずに主体的に動いていくことで運が拓けていくことでしょう。
Salasvan（サラスヴァン）
再会運のとき。過去に関係していたことなど再度アプローチして絆を深めるときでもあります。人だけではなく物事にも言えることです。途中であきらめてしまったことなどもう一度挑戦してみるとスムーズにいく可能性大です。
Bloomie（ブルーミー）
地に足がつきにくいとき。不安定な運気のため慌てずに決断事は控えたほうがよいでしょう。気を引き締めて行動したいときですが、自身を過信せずに周りの信頼できる人のアドバイスに耳を傾けるのがよいでしょう。
Ganarbien（ガナービアン）
受け身の年運であり、人間関係を学ぶときでもあります。ただ相手の期待に応えようと無理をして振り回されるのではなく、程よい距離感が必要でしょう。自分事と他人事の線引きをきちんとして心の余裕を保ってください。
Palansophie（パランソフィー）
年運・月運ともに弱く停滞しているため前進するよりも一旦お休みしてみましょう。今までのことを振り返り整理してきちんと形としておきましょう。疲れがでやすいときのため無理せず自身を癒す時間としてください。
Aulavignon（オーラヴィニョン）
弱い年運を意識して決断ごとは控えたほうがよいでしょう。新しいことに挑戦するときでもありません。今あることを大切にして守ること、維持していくことにフォーカスしてください。多くを望まず現状を良しとしましょう。
Parvie（パルヴィー）
追い風が吹いていて安定した運気のとき。自分の目標に向かってコツコツと努力していきましょう。ただし、来年から年運はしばらく停滞期へと変化するため、やりたいことややるべきことは早めに済ませておいてください。
Surlouis（サールイ）
運気は動き再び動き出しサポートのあるときです。新しいことに挑戦するのによいでしょう。心機一転、思い切って環境をガラリと変えてみることもありです。いつものルーティーンも少し変えてみると新しい発見がありそうです。
Devality（ディヴァリティ）
10月はまだ現状維持のときです。何かを決めたり動いたりするのは運気の動き出す11月にしましょう。今は、11月のスタートに備えてしっかり準備をしておきましょう。情報収集やリサーチなどしておいてください。
Deviage（デヴィアージュ）
一年の中で一番運気の弱いとき。運気は停滞しているため無理せず自身を癒す時間を過ごしてください。ストレスを溜め込まないように心身共にケアしていきましょう。考えることも一旦手放してみてください。
Hanuexy（ハヌークシィ）
運気は現状維持へと変化しました。思うように進まなくても焦らないでください。運気は停滞しているため慌てて方向転換をして環境が変わることはご法度です。期待は手放して穏やかな日常を保ちましょう。
あなたの運勢はいかがでしたか？ 年運だけではなく、毎月のバイオリズムを意識することであなたらしく輝けます。人生は変化の連続。恐れずに勇気をもって変化を楽しみましょう。＜占い：「YUKI's風水」野口由起子＞