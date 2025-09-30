浮気しない男性はここが違う！安心して付き合える「誠実男子」の特徴
「浮気しない男と付き合いたい！」と思うのは多くの女性の本音。でも、誠実さは口約束だけじゃわからないものです。そこで今回は、浮気をしない「誠実男子」の特徴を紹介します。
スマホの使い方がオープン
浮気しない男性はスマホを隠す必要がないので、LINEやSNSをわざと見せないような行動を取りません。充電中にそのまま置いておいたり、通知が鳴っても慌てないのは誠実さのサイン。逆に「画面をやたら隠す」「常に裏返して置く」などは警戒ポイントです。
予定を自然にシェアしてくれる
誠実な男性は「隠すこと」がないため、予定や行動を自然に共有してくれます。「今日は友達と飲みに行く」「週末は実家に帰る」と自分から伝えてくれるのは、あなたを安心させたい気持ちの表れ。何でもオープンにする姿勢が、浮気しない男性の大きな特徴です。
マメに感謝を示してくれる
浮気をしない男性ほど、今ある関係を大切にしています。その証拠が「ありがとう」「一緒にいると楽しい」といった感謝や好意をマメに伝える習慣。心が満たされているからこそ他の女性に目移りせず、好きな女性だけに愛情を注ぎ続けられるのです。
浮気しない男性の特徴は“普段の小さな行動”に表れます。今回挙げた行動が全て当てはまるなら、安心して長く付き合える相手の可能性大ですよ。
🌼なぜ彼女ばかり…。いつも「いい男と付き合ってる女」のモテ行動