僕の部活にまつわる最も印象深い思い出は、高校に入ったらサッカー部がなかったっていう話。「部活やろうぜ！」がテーマなのに、それで大丈夫なのかな？ そもそも。

僕がサッカーを始めたのは、小学校１年生のとき。サッカーを始めて何がよかったかって言ったら、友だちがいっぱいできたことです。友だち作りのためにサッカーをやっていたというか、みんなで一緒に練習したり、遊んだりするのが楽しくて、もうやめられなくなりました。横浜市の大会で優勝できたことも、すごくうれしかったです。

なので、小学生の頃は部活というイメージではなく、僕にとっての部活は中学に入ってから。朝練があって、とにかく走らされる。理不尽＝部活って感じです。練習中にグラウンドの周りで「ファイトー！」って声出しをしていたら、「おまえら、暇そうだから、ずっと走っとけ」とかね。

なかでも、絶対に忘れられないのは、ふたつ上の中３の先輩たちが最後の大会で負けたときに、なぜか下級生の僕らが「明日までに坊主にしてこい！」って言われたこと。しかも、もう夜になっていたので「どこで髪を切ればいいんだよ」って感じで......。今考えても、全然意味がわからない。

もう絵に描いたような理不尽さで、それだけで漫画になるんじゃないかというくらいですよね。

だから、僕らが３年生になったときには、もうそういうことはやめようよと、めちゃくちゃなことはやらなくなりました。もしそんなことをする同級生がいても、「カッコ悪いからやめろ！」って怒っていましたから。

ただ、中学生になってからは、全然勝てませんでしたね。小学生のときのチームで一緒に優勝したメンバーもいたので、うまい子はうまかったんですけど、サッカーをやめていく子も多かった。

当時はまだＪリーグもなく、先生に「サッカーをやっていても食っていけない」って言われるような時代でしたし。ちょうどバンドブームだったので、それに憧れてバンドに流れていく子も多かったですね。

それでも、僕自身はサッカーが好きだったし、高校に入ってもサッカーをやりたかった。だって、選手権（全国高校サッカー選手権大会）には出てみたいじゃないですか。まだプロがなかった時代に、サッカーをやっていて夢は何かと聞かれれば、もう選手権しかなかったんですから。

だから、強い高校に行きたかったけど、僕は神奈川県の強豪校には入れなかった。

それならばと、サッカー留学でブラジルに行きたいなと考えたりもしたけれど、僕はひとりっ子だったので、両親が「おまえがブラジルなんかに行って、絶対にひとりで生きていけるわけがない」と猛反対。

そんなとき、たまたま親戚の叔父さんが「島根県にすばらしい高校があるよ」と教えてくれたんです。全寮制の高校だから、ひとりでも心配ないし、何より島根県は神奈川県と比べて高校の数が少ないから、たぶん選手権にも出やすいはずだ、と。

寮生活なら、掃除や洗濯なども自分でやらなければいけないし、ブラジルへ行くにしても、そういう経験をしてからでもいいんじゃないか、と両親も納得してくれました。

そうして僕が行くことになったのが、松江日本大学高校（現・立正大学淞南高校）でした。

ところが、実際に高校に入ってみたら、サッカー部がない！

それどころか、生徒はヤンキーだらけ。今は真っ当な高校なんですが、当時は明らかに普通の学校とは様子が違って......。それというのも、うちの高校は、漫画『魁‼男塾』（作者：宮下あきら／集英社）のモデルだと言われるくらいで、全国から選りすぐりのヤンキーが集まる"超エリート校"だったんです。

単行本『魁‼男塾』の第１巻を見てみてください。そこに男塾の校則が出てくるんですけど、あれ、まさにうちの高校のルールですからね。英語禁止とか。

年度のはじめに何人ぐらいの生徒が入るのかわかりませんけど、もう半分以上はやめていきます。夜中に寮から脱走するんですよ。

親戚の叔父さんが「すばらしい学校」だと言っていたのは、うちの高校がそうしたヤンキーたちを更生させる学校だったから。生徒が道を歩いているときに、一般の自動車に向かって「おはようございます！」って言いながら、３秒くらい頭を下げる（それが学校の規則でした）のを見たからなんです。

でも、素行は超悪い。

僕は入学式に行って、すぐに「ヤバッ！ なんだ、ここは？」と怖くなりました。

岡野雅行（おかの・まさゆき）

1972年７月25日生まれ。神奈川県出身。松江日大高を卒業後、日本大学に進学。1994年、大学を中退し浦和レッズ入り。快速FWとして１年目から活躍。1995年には日本代表に選出され、1997年のＷ杯予選アジア第３代表決定戦ではＶゴールを決めて日本を初のＷ杯出場に導いた。1998年フランスＷ杯では第２戦のクロアチア戦で途中出場。その後も浦和で奮闘し、2001年にヴィッセル神戸に期限付き移籍。2002年に完全移籍したあと、2004年には完全移籍で浦和に復帰。2009年２月には香港リーグの天水圍飛馬に移籍し、同年８月には当時JFLのガイナーレ鳥取に移籍した。2013シーズンを最後に現役引退。以降、同クラブのゼネラルマネジャー、代表取締役GMなどを歴任し、2024年12月に南葛SC事業本部長に就任。2025年１月には古巣・浦和のブランドアンバサダーにも就任した。