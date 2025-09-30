【10／3発売】タリーズ秋限定は“お月見”がテーマ！白玉ラテ＆巨大ベアフルも登場
せわしない毎日の中でも、ふと立ち止まって日本の季節を感じられるひとときが欲しい。そんな想いを込めて、タリーズコーヒージャパンから【秋の限定メニュー】が2025年10月3日より登場します。テーマは「お月見」。和の食材を取り入れたドリンクから可愛らしいベアフルスイーツ、さらには巨大ベアフルが楽しめるイベントまで盛りだくさん。今しか味わえない特別なタリーズを、ぜひチェックしてみてください。
【新作ドリンク】白玉＆みたらしソースでほっこりお月見気分
注目は日本の伝統食材「醤油」にフォーカスしたヤマサ醤油とのコラボドリンク。香ばしいみたらしソースともちもち白玉を合わせた和風ラテです。
▲タリーズ「もちもちみたらし団子ラテ」（HOT／ICE） Short：￥670（税込） Tall：￥730（税込） Grande：￥790（税込）
醤油の甘じょっぱさとミルクのまろやかさが絶妙で、ほっとする味わい。さらに満月をイメージしたバター風味クッキーが添えられ、見た目でもお月見気分が楽しめます。
冷たいスイーツ感覚ならこちら。
▲タリーズ「もちもちみたらし団子シェイク」 Tallのみ ￥790（税込）
白玉とホイップを混ぜながら味わう新感覚シェイク。もちもち×クリーミーな口当たりに、和と洋が調和した奥深さを堪能できます。追加トッピングで“白玉増し”も可能。食感がしっかりしているので、ひんやりながら食べ応えも満点です。
【スイーツ＆グッズ】満月モチーフのベアフルにときめく
同日発売のスチームケーキは、タリーズの人気キャラクター「ベアフル」を満月に見立てた可愛らしいデザイン。
▲タリーズ「お月見ベアフルのスチームケーキ」 １個 ￥370（税込）
カスタード風クリームを包み込んだふわふわ食感。表面にはベアフルの焼き印が施され、まるで“月を眺めるベアフル”のような癒しの一品です。ドリンクとの相性も抜群。
さらに、持ち歩きたくなる限定グッズも。
▲お月見ベアフルクリップ １個 ￥1,450（税込）
光沢感のある素材にタリーズロゴをあしらったシンプルデザイン。バッグやヘアゴム、襟元など、好きな場所につけて秋コーデのアクセントにできます。
【イベント＆キャンペーン】史上最大の“お月見ベアフル”も登場
この秋は、タリーズファン必見のスペシャルイベントも開催されます。
▲「めっちゃでっかいお月見ベアフル」
全長２mの巨大ベアフルが全国５店舗限定で登場しています（設置期間：2025年11月4日まで、店舗：有明ガーデン店、マークズみなとみらい店、＆TEA名古屋クラシック店、グランフロント大阪北館1F店、ワン・フクオカ・ビルディング店）。世界に５体しかない特別仕様はSNS映え間違いなし。
また、2025年10月3日からはSNSキャンペーンもスタート。ハッシュタグ「#お月見ベアフルとまったりーず」をつけて投稿すると、抽選で５名に「めっちゃでっかいお月見ベアフル」が当たります。
さらに購入レシートのQRコードを読み込むと、スマホ上にベアフルが満月の下で餅つきをするAR体験（全７種類）が楽しめる仕掛けも。タリーズの秋を五感で楽しめる限定企画です。
【まとめ】秋のタリーズで“お月見カフェ時間”を
今回の限定メニューは、味はもちろん見た目や体験まで“秋のお月見”をたっぷり堪能できる内容。白玉や醤油の風味で和を感じつつ、可愛いベアフルに癒されるひとときは、忙しい日常を忘れさせてくれるはず。数量限定の特別なラインナップを、ぜひ店頭で味わってみてくださいね。＜text＆photo：Chami＞