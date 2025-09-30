【双子座】週間タロット占い《来週：2025年10月6日〜10月12日》の総合運＆恋愛運

来週（2025年10月6日〜10月12日）の【双子座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。

『恋愛面では冷静に現状を見ていきましょう』


｜総合運｜　★★★☆☆


表向きのキャラクターをしっかりコントロールしていきます。素敵だと思われるような立ち振る舞いをしていくでしょう。その分気持ち的には虚しさを感じることもあるようです。仕事や公の場では技術やセンスの高さに、周囲の人達が嫉妬ややっかみの思いを見せてくるでしょう。

｜恋愛運｜　★★☆☆☆


納得いかないことが続きやすいです。それでも自分の中で区切りをつけることが簡単にできるわけじゃないでしょう。相手のjことをあまり美化はしない方が良い時です。シングルの方は、人生に勢いをつけていきたい人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手があなたにあえて口出ししないようにします。

｜時期｜


10月7日　価値観の更新　／　10月9日　自分の存在をアピールする

｜ラッキーアイテム｜


新幹線

ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞