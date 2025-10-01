高月彩良、所属事務所の退所を発表「感謝の気持ちでいっぱいです」 貴重な過去ショットに「美少女は昔から」
女優の高月彩良が、9月30日に自身のインスタグラムを更新。所属事務所「スウィートパワー」を退所したことを発表し、過去のソロショットも公開した。
【写真】高月彩良、美少女すぎる昔の写真を公開
17年間「スウィートパワー」に所属していた高月は「突然のご報告となり、申し訳ございません。私事ではございますが、この度、2025年9月30日をもちまして、スウィートパワーを退所する運びとなりました事をご報告申し上げます。11歳で芸能の世界へ飛び込み、何も分からない私を、指導して下さった所属事務所の皆様には感謝の気持ちでいっぱいです」とコメントし、退所を報告。
続けて「ここでの活動を通じて、支えて下さったファンの皆様、お世話になった関係者の方々には、心より感謝申し上げます。沢山学ばせて頂いた経験を大切に、これからも日々精進し、私らしく歩んでいきます。今後とも温かく見守って頂けると幸いです」と関係者とファンへの感謝をつづった。
同投稿には入所当時と思われる過去の写真も添えられており、このころから美少女だったことがわかる。彼女の発表にファンからは「新しい旅路に幸あれ」「ずっと応援し続けますから！頑張ってよ！さらちゃん」「お疲れ様でした。たくさんの思い出をありがとうございました」「美少女は昔から」などの声が寄せられていた。
引用：「高月彩良」インスタグラム（＠sara_takatsuki_official）
