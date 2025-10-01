◆Ｕ―２０Ｗ杯▽１次リーグ第２戦 日本２―０チリ（９月３０日・チリ）

日本はチリに２―０で勝利し、２連勝で１次リーグ突破を決めた。主将のＤＦ市原吏音が２試合連続でＰＫを沈め、決勝点を奪った。

＊ ＊ ＊

船越優蔵監督は「選手が素晴らしかった。全員が戦士になり、闘志むき出しで戦ってくれた。日本の魂を世界に発信できたかなと思います」と選手を誇った。

開催国チリとの一戦は大アウェーの雰囲気の中での一戦となったが、０―０で迎えた後半７分、ＭＦ斎藤俊輔が獲得したＰＫを市原が「パネンカ」（ゴール中心へのチップキック）で沈めて先制に成功。その後はミスからピンチを招く場面もあったが、市原やＧＫピサノアレクサンドレ幸冬堀尾らを中心に堅守を発揮すると、３７分に途中出場のＭＦ横山夢樹に追加点が生まれ、２戦連続で２―０のスコアで勝利した。

日本は勝ち点を６に伸ばし、チリとニュージーランドが同３で追う展開に。日本は３位以上が確定し、３位の成績上位国に入ることも決まったため、決勝トーナメント進出が決まった。第３戦はニュージーランドと対戦する。船越監督は「残り５試合ある」と決勝進出を見据えた上で「しっかり戦う準備をしたい」と力を込めた。