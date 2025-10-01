◆米大リーグ・ワイルドカードシリーズ第１戦 ヤンキース１―３レッドソックス（３０日、米ニューヨーク州ニューヨーク＝ヤンキースタジアム）

レッドソックスの吉田正尚外野手は３０日（日本時間１０月１日）、渡米３年目で初のポストシーズンゲームとなる、敵地でのヤンキース戦、７回１死二、三塁で代打出登場し逆転の２点タイムリーを中前に放ち、これが決勝点となったレッドソックスが先勝した。

最終１２試合に２本塁打含む４７打数１８安打の打率３割８分３厘、１０打点と好調だった吉田だったが、今季１９勝しているフリードだけに、ＤＨには右打ちのレフスナイダーを１番で起用され、吉田はベンチスタートだった。

しかし、７回１死二、三塁でレフスナイダーの打順で登場。２番手ウォーレンの初球、高めの直球を見事に中前に逆転打をはじき返し、一塁ベースで満面の笑顔を見せた。

試合はレッドソックスのクロシェットとフリードのエース左腕同士の投手戦。２回、ヤンキースがボルピの右翼へのソロ本塁打でヤンキースが１点をリードしていた。

９回、レッドソックスがストーリーの適時打で１点を追加。ヤンキースはその裏、８回から登板の抑えのチャプマンに３連打を浴びせ無死満塁となったが、ここからチャプマンが１００マイルを超える直球などで空振り三振、右飛、空振り三振で無失点で逃げきった。